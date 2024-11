Non solo la Roma, altro esonero: Sarri sfiderà il Napoli

In Serie A c’è una panchina che continua ad essere a rischio e la prossima partita sarà ancora decisiva. Sarri pronto a subentrare

Nonostante si è nel pieno della sosta, si continua a parlare dei possibili esoneri. La situazione Roma la conosciamo molto bene e Ranieri sembra essere ormai prossimo a succedere a Juric. Ma non sono solo i giallorossi ad avere problemi in panchina. Infatti, sono molte le società che si attendono un cambio di passo e, in caso di una nuova sconfitta, non è da escludere che si possa decidere di procedere con lo scossone per salvare la stagione.

Insomma, una sorta di ultimatum in vista del prossimo turno. Alla finestra resta sempre Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio ha voglia di tornare ad allenatore dopo l’esonero con i capitolini e aspetta la chance giusta. I prossimi potrebbero essere i giorni decisivi visto che c’è un tecnico che sembra ormai pronto ad essere sollevato dall’incarico.

Serie A: ultimatum al tecnico, Sarri il sogno

L’ultimo weekend è destinato a lasciare il segno per un paio di allenatori e presto si potrebbero avere ulteriori scossoni. La sosta potrebbe essere arrivata al momento giusto per cercare di dare positività a tutto l’ambiente, ma se così non sarà l’ipotesi più probabile è quella di fine in anticipo l’accordo e cambiare in panchina.

E questo discorso vale anche per Paolo Vanoli e il Torino. La sconfitta nel derby ha portato l’ex Venezia ad essere sempre più a rischio esonero e ormai per lui si più parlare di fiducia a tempo. Secondo quanto riferito da La Stampa, senza vittoria subito dopo la sosta di potrebbe procedere con il cambio in panchina e il sogno di Cairo è quello di portare in granata Sarri anche se non sarà affatto semplice convincere il tecnico toscano.

In caso di esonero, il nome di Sarri non è assolutamente l’unico per il Torino. Il tecnico è il favorito, ma in corsa ci sono anche Tudor e Semplici. Naturalmente la strada è lunga e può succedere ancora di tutto. Ma la sconfitta nel derby mette ancora in più in bilico Vanoli e a questo punto l’esonero sembra essere la strada più percorribile senza degli scossoni improvvisi. Ricordiamo che la sfida contro il Napoli è in programma il 1° dicembre e quindi Sarri potrebbe trovarsi subito a sfidare la sua ex squadra.