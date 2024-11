Napoli, il labiale di Conte: spunta la reazione in panchina

Conte si è infuriato nel post partita ai microfoni di Dazn, ma pochi minuti è spuntato fuori il suo labiale: ecco quello che ha detto dopo il rigore concesso

L’allenatore del Napoli si è concesso qualche giorno di relax a Torino dopo la sfuriata di domenica sera ai microfoni di Dazn. Ora Conte tornerà a lavorare per preparare la sfida contro la Roma: spuntano le sue parole a bordocampo a San Siro dopo il rigore concesso per il contatto Anguissa-Dumfries.

A distanza di giorni continuano le polemiche a distanza tra De Laurentiis e Marotta. Lo stesso presidente del Napoli ha diramato un lungo comunicato in cui ha evidenziato i problemi arbitrali in questo periodo: le chiamate al VAR dovrebbero essere più frequenti in caso di errore dell’arbitro per il bene del calcio. Ora è spuntato fuori anche il labiale dell’allenatore azzurro nel momento in cui è stato concesso il calcio di rigore ai nerazzurri per il contatto Anguissa-Dumfries.

Napoli, spuntano le parole di Conte a bordocampo: la verità

Un momento decisivo per conoscere tutta la verità con Rocchi che ha evidenziato l’errore arbitrale. Il contatto non è stato inventato, ma l’entità non era così intensa: ecco tutte le parole pronunciate da Conte in panchina a San Siro.

Antonio Conte si è lasciato andare ad una sfuriata decisiva ai microfoni di Dazn. L’allenatore azzurro ha lanciato un messaggio importante per quanto riguarda la chiamata al VAR: il contatto Anguissa-Dumfries è stato considerato falloso dal direttore di gara Mariani. La stessa emittente televisiva, DAZN, ha pubblicato pochi minuti fa un filmato di quegli attimi con Conte incredulo che ha esclamato: “Ma state scherzando?”, ripetuto più volte nel giro di pochi secondi.

Saranno giorni intensi per preparare la sfida contro la Roma in programma domenica 24 novembre al Maradona. Un momento particolare per la società giallorossa che dovrebbe annunciare il prossimo allenatore nelle prossime ore dopo l’esonero di Ivan Juric. Conte cercherà di caricare lo spogliatoio dopo il pari collezionato a San Siro: serviranno anche nuovi rinforzi a gennaio per lottare fino in fondo con le altre big italiane.

L’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions con il sogno chiamato Scudetto. La stagione del Napoli è partita nel migliore dei modi, ma l’allenatore azzurri si è voluto subito sfogare dopo i numerosi errori arbitrali nei confronti della squadra partenopea. Ci ha pensato a lungo prima di fare la riflessione dettagliata e rabbiosa ai microfoni di Dazn: in tanti l’hanno già attaccato per la sua uscita fuoriluogo, ma la Serie A è tornata più viva che mai.