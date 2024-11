Napoli, caso Mario Rui: il nuovo annuncio di Giuffredi

Mario Rui non vede l’ora di tornare ad essere protagonista altrove. Il nuovo annuncio su Mario Giuffredi: spunta la verità a sorpresa

Il terzino portoghese dovrà trovarsi una nuova squadra a gennaio. In questi mesi si sta allenando senza poter scendere in campo sotto la guida di Antonio Conte. Mario Rui è fuori dalla lista della Serie A dopo aver rifiutato numerose offerte in estate: aveva litigato con il suo agente Mario Giuffredi a fine agosto, ma ora è arrivato un nuovo annuncio da parte del procuratore campano.

Il terzino portoghese del Napoli, Mario Rui, è stato uno degli artefici dello Scudetto targato Luciano Spalletti. Ora è fuori dalla lista della Serie A della squadra partenopea dopo aver rifiutato numerose proposte in estate: pochi minuti fa è arrivato il nuovo annuncio di Mario Giuffredi. Saranno settimane decisive per conoscere la sua prossima squadra: la sua voglia di tornare a giocare è tanta, ma ecco tutta la verità sul terzino azzurro.

Napoli, spunta tutta la verità su Mario Rui

Sono state settimane difficili per lui, ma ora è pronto a tornare a giocare proprio come ha dimostrato di saper fare in tutte queste stagioni. La sua storia d’amore con il Napoli è ormai terminata da mesi: ecco la verità di Giuffredi sul caso Mario Rui.

Nella scuderia di Mario Giuffredi ormai ci sono i migliori calciatori italiani, come Di Lorenzo e Politano, ma Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato il nuovo annuncio dell’agente napoletano: “Mario Rui non è più un mio assistito e non ne voglio più parlare perché c’è una causa in atto”.

Le parti sono così finite in tribunale per risolvere i problemi contrattuali: secondo le ricostruzioni il terzino portoghese avrebbe rifiutato numerose proposte dall’estero per dire addio al Napoli. Lo stesso Giuffredi non l’ha presa affatto bene litigando con lo stesso calciatore azzurro: ora è spuntato un contenzioso tra i due.

Il procuratore campano ha esaltato l’inizio stagionale di Matteo Politano: “Lui è sempre presente in tutte le fasi, sono due anni che fa grandi cose”. Secondo gli addetti ai lavori l’esterno del Napoli meriterebbe anche una chance in Nazionale così come Zaccagni: il Ct Spalletti ha optato per un nuovo modulo che prevede le due punte e non ci sarebbe più spazio per gli esterni offensivi.