Napoli, Giuntoli convince ADL: nuovo colpo per Motta

Settimane decisive per conoscere la prossima squadra: colpo a sorpresa per Motta, Giuntoli sbarca a Napoli per l’affare. Spunta tutta la verità

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina. Le big della Serie A vogliono correre subito ai ripari per nuovi colpi funzionali al progetto tecnico: la Juventus vuole chiudere subito il colpo in casa Napoli, spunta tutta la verità sorprendente.

Ancora un grave infortunio per un calciatore bianconero: il comunicato ufficiale non è ancora arrivato, ma ora Thiago Motta ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi funzionali. Saranno settimane decisive per conoscere così la sua prossima squadra: la Juventus vorrebbe chiudere subito l’affare, pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo. Il ds Giuntoli vuole convincere subito il presidente De Laurentiis per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore bianconero: ecco il dettaglio decisivo che non tutti conoscono.

Napoli, spunta il nuovo affare con la Juventus: colpo a gennaio

Un nuovo affare con la Juventus: il presidente De Laurentiis è pronto a discutere per il suo addio immediato a gennaio. Il club bianconero vuole chiudere subito un nuovo innesto: Thiago Motta è molto preoccupato dopo la brutta notizia arrivata nelle ultime ore.

Come svelato in esclusiva dal portale AreaNapoli.it, la Juventus potrebbe pensare subito a gennaio a Mario Rui. Il terzino portoghese è fuori dalla lista degli azzurri, ma continua ad allenarsi senza poter scendere in campo. Con l’infortunio rimediato da Cabal in Nazionale, il ds Giuntoli è alla ricerca di un nuovo terzino pronto l’immediato.

Pochi minuti fa lo stesso agente Mario Giuffredi ha rivelato che Mario Rui non è più il suo assistito dopo le polemiche degli ultimi mesi: ora Giuntoli potrebbe convincere subito il presidente De Laurentiis per sbloccare l’affaer. Il portoghese è voglioso di una nuova avventura per essere nuovamente protagonista in Serie A: ecco la verità.

Il Napoli si libererebbe del suo pesante ingaggio di 2 milioni di euro: l’addio a gennaio è ormai vicinissimo per trovare l’entusiasmo decisivo. Nelle scorse settimane Raspadori è stato accostato anche alla Juventus per dare una nuova alternativa a Dusan Vlahovic: l’asse Napoli-Torino è molto caldo per mettere a segno nuovi colpi funzionali. Tutto può cambiare in fretta per arrivare così alla chiusura dell’affare in casa bianconera: svelata tutta la verità per il colpo Mario Rui pronto a trasferirsi a Torino a gennaio.