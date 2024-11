Calciomercato, prendono Dybala a gennaio: colpo in Serie A

Un addio già nell’aria per Paulo Dybala pronto a fare le valigie in vista di gennaio: ecco la sua prossima squadra, l’intreccio in Serie A

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro di Dybala. La Joya si starebbe già guardando intorno: pochi minuti su X è arrivato l’annuncio a sorpresa per l’addio anticipato a gennaio.

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma già nella sessione invernale di calciomercato: spunta la sua prossima squadra a sorpresa. La Joya vorrebbe tornare ad essere protagonista in attesa dell’annuncio del prossimo allenatore. Con Juric non è mai nato il feeling, ma ora potrebbe già pensare all’addio anticipato. L’attaccante argentino ha sposato il progetto della Roma dopo il mancato rinnovo con la Juventus: nella sua carriera ci sono stati numerosi alti e bassi, ma ora dovrà prendere la miglior decisione possibile.

Serie A, la nuova squadra di Dybala: finalmente la verità

Un intreccio suggestivo di calciomercato per conoscere così la sua prossima squadra. Una destinazione a sorpresa per Dybala che non vede l’ora di tornare a sorridere dopo mesi ricchi di polemiche in casa Roma. Spunta l’intreccio decisivo per formare una coppia da urlo: c’entra anche il Napoli.

Come svelato dall’esperto di calciomercato ed influencer, Er Faina, il Galatasaray sarebbe piombato su Paulo Dybala dopo l’infortunio di Mauro Icardi. Un intreccio suggestivo con il Napoli vista la presenza di Victor Osimhen, ancora di proprietà del club di De Laurentiis: sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Europa pronti a pagare la clausola inserita nel suo contratto.

Dybala vorrebbe così voltare pagina dopo che in estate è stato ad un passo dalla cessione da urlo: l’Arabia Saudita gli aveva fatto la corte. Tutto può cambiare rapidamente nel mondo del calcio: gennaio è sempre più vicino per scegliere così già una nuova destinazione. Il top club turco è alla ricerca di un valido attaccante per sostituire al meglio Mauro Icardi per arrivare fino in fondo anche in Europa League.

La Joya continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per prendere la miglior decisione possibile. Il Galatasaray è tornato alla carica per un futuro esaltante: l’argentino è pronto a fare le valigie in vista della prossima stagione, spunta il retroscena da urlo. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare in ottica futura: Dybala è pronto a dire addio alla Roma.