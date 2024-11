Napoli, allarme Anguissa col Camerun: le sue condizioni

Protagonista suo malgrado dell’episodio centrale di Inter-Napoli, Zambo Anguissa ora fa scattare l’allarme tra gli azzurri. Le notizie che arrivano dal ritiro della Nazionale del Camerun destano non poche preoccupazioni. Andiamo a vedere le ultime in tal senso, ecco che cosa c’è da sapere sul mediano di Antonio Conte.

E’ letteralmente rinato con la cura Antonio Conte e le prestazioni impalpabili della passata stagione sembrano ormai un lontano ricordo. Contro l’Inter, a San Siro, è stato protagonista suo malgrado del rigore a dir poco dubbio concesso ai nerazzurri per il presunto fallo su Denzel Dumfries. Nonostante ciò, però, il Napoli non può far meno dei suoi muscoli.

Si tratta, infatti, di un autentico punto di riferimento nello spogliatoio azzurro sin da quando è arrivato, dimostrando non solo la sua forza ma anche la sua personalità. Convocato in Nazionale con il suo Camerun, però, adesso Anguissa genera ansia nell’ambiente partenopeo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Allarme per il numero 99 azzurro: le ultime a riguardo

Si tratta di un perno centrale tanto in casa Napoli quanto per il suo Camerun, dal momento che è inimmaginabile rinunciare al suo dinamismo, alle sue leve lunghe ed ai suoi muscoli. In tal senso, però, dal ritiro della Nazionale dei “Leoni indomabili“, arrivano notizie che non possono non generare preoccupazione.

Nella partita del suo Camerun contro la Namibia, infatti, Frank Zambo Anguissa non è sceso in campo e non era neanche in panchina. Si tratta di una notizia che lascia tutto di stucco, dal momento che non era stata data nessuna indicazione relativa a problemi di natura fisici. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, ansia Anguissa: ecco quali sono le sue condizioni

Allo stato attuale delle cose non ci sono indicazioni relative alle sue condizioni o ad infortuni, ma si attendono sviluppi. In casa Napoli, soprattutto in vista dei prossimi impegni delicati in Serie A, non si può non creare apprensione.

La speranza da parte di tutti è che non sia nulla di grave e che non ci sia nessun problema serio dietro questo forfait di un calciatore centrale nel suo Camerun come Zambo Anguissa. Conte è in attesa di conoscere le ultime notizie.