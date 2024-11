Non solo Roma, altro esonero: Sarri torna in Serie A

Maurizio Sarri, dopo la fine della sua avventura in Serie A, a sorpresa può tornare in panchina. In Italia, infatti, dopo l’addio di Ivan Juric alla Roma, sta per saltare una nuova panchina e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha da sempre attirato interesse per il fascino che suscita. All’Empoli, al Napoli ed alla Lazio ha dimostrato di avere delle idee sempre di altissimo profilo e che spesso è riuscito a mettere in pratica. La sua avventura in biancoceleste, però, si è conclusa in maniera amara, dal momento che è arrivato un addio sicuramente doloroso.

Lo spogliatoio, infatti, non lo seguiva più e per questo c’è stata una rescissione consensuale. In tal senso, però, adesso per Maurizio Sarri stanno per spalancarsi delle opportunità davvero molto interessanti. Un altro club, dopo la Roma, è pronto ad esonerare il proprio allenatore e ci sarebbe l’idea di fiondarsi proprio sul toscano.

Altro esonero in Serie A dopo quello della Roma

Sollevare un allenatore dal proprio incarico rappresenta sin dalla notte dei tempi un fallimento per tutte le componenti di un club. Significa, infatti, che si è sbagliato tutto e che, attraverso l’esonero, si prova ad azzerare tutto. Un altro club adesso dopo la Roma si prepara a fiondarsi proprio sul tecnico toscano, tra i migliori in senso assoluto senza squadra.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Stampa“, infatti, in casa Torino si sta riflettendo con attenzione sulla posizione di Paolo Vanoli. Dopo la sosta i granata affronteranno il Monza e per l’attuale allenatore granata sarà decisiva. Ed Urbano Cairo, il patron, sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di puntare su Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri di nuovo in Italia: le ultime notizie a riguardo

Non sarà facile dal punto di vista dei costi riuscire a raggiungere l’intesa con il tecnico toscano, ma i granata ci vogliono provare fino in fondo. E sarebbe sicuramente una piazza perfetta per Maurizio Sarri.

In virtù di ciò, non mancano le alternative, che per il momento rispondono prevalentemente ai nomi di Igor Tudor e di Cioffi, mentre per il momento arrivano smentite sul nome di Walter Mazzarri.