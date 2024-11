Mercato Napoli, altro regalo per Conte: colpo low cost in difesa

Mercato Napoli, gli azzurri sono al lavoro in vista della sessione invernale ed in tal senso emerge la possibilità di un colpo a basso costo per la linea difensiva. Si tratta di un profilo che piace e non poco ad Antonio Conte e che sarebbe perfetto per i partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo i conti con una rivoluzione, quella iniziata da Antonio Conte, che sta dando a sorpresa subito i risultati ed i suoi frutti. Le idee sono state chiare sin da subito, come certificato dai colpi che sono stati piazzati sin dalle battute iniziali in estate. A partire da Alessandro Buongiorno fino ad arrivare a Scott McTominay.

Nonostante quanto di buono fatto fino a questo momento, la squadra necessita di innesti per essere completa e per rispondere pienamente a quelle che sono le esigenze di Antonio Conte. Ed in tal senso sulla linea difensiva si stanno concentrando le attenzioni da parte di Giovanni Manna. In tal senso, arriva la svolta con il colpo a basso costo per il Napoli.

Mercato Napoli, colpo in difesa per i partenopei

Al centro della linea a quattro disegnata da Antonio Conte, infatti, ci sono stabilmente Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno, che stanno avendo un rendimento del tutto al di sopra delle righe. Alle loro spalle, però, fin qui non stanno dando le adeguate garanzie Rafa Marin e Juan Jesus, che non hanno praticamente mai giocato fino a questo momento.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione relativa a Danilo in casa Juventus. L’ex difensore del Real Madrid e del Manchester City, infatti, con Thiago Motta sta trovando pochissimo spazio.

Napoli, affare low cost dalla Serie A: Conte accontentato

Si tratterebbe di un affare a basso costo, dal momento che il calciatore sembra essere fuori dai piani di Thiago Motta. Negli anni ha ampliato sempre di più il suo raggio di azione e può agire in più ruoli lungo la linea difensiva.

Oltre che da terzino destro o sinistro, infatti, Danilo può giocare da braccetto in una difesa a tre ed anche da difensore centrale. Insomma, per Conte e per il Napoli sarebbe un innesto che darebbe una spinta in più a tutta la linea difensiva.