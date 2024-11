Mercato Napoli, colpo in attacco: nel mirino il nuovo Lavezzi

Mercato Napoli, arriva il colpo di scena per un rinforzo che arriva direttamente per il reparto avanzato. Si tratta di un calciatore che sta incantando tutti con i suoi colpi e che viene definito come il nuovo Lavezzi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta continuando a sondare il calciomercato internazionale alla ricerca dei profili giusti che possano rappresentare degli innesti adatti alle esigenze di Antonio Conte. In tal senso, sono diverse le esigenze che il tecnico ha segnalato alla dirigenza, a partire da quelle relative alla linea difensiva.

Dietro, infatti, alle spalle di Rrahmani e di Buongiorno non ci sono le adeguate garanzie, dal momento che Rafa Marin e Juan Jesus fino a questo momento non hanno praticamente mai giocato. In tal senso, però, per il reparto avanzato arriva una grande occasione. Si tratta di un calciatore che da tempo il Napoli segue e che è chiamato il nuovo Lavezzi.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in avanti

In vista della sessione invernale gli azzurri devono piazzare almeno un colpo in difesa, ma Giovanni Manna è sempre attento per cercare di cogliere le occasioni che capiteranno nel corso delle settimane. In tal senso, arriva la svolta per un potenziale affare a dir poco interessante relativo al reparto avanzato.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, è da tenere attentamente sotto osservazione il nome di Sebastian Nanasi, talento svedese in forza allo Strasburgo, club di Ligue 1, che dai molti è considerato un po’ il nuovo Lavezzi per le sue caratteristiche. Veloce ed esplosivo, fa dell’imprevedibilità una delle sue principali caratteristiche.

Napoli, occhi sul nuovo Lavezzi: le ultime notizie a riguardo

Esploso l’anno scorso con la maglia del Malmo, in patria, non ha sofferto minimamente l’approdo allo Strasburgo, come certificato dal rendimento e dai 6 gol e 4 assist collezionati fino a questo momento tra Ligue 1 e qualificazione in UEFA Champions League.

Classe 2002, Sebastian Nanasi è un’ala sinistra ed all’occorrenza può agire anche da trequartista, dal momento che ha inventiva e classe da vendere. E chissà che il Napoli non possa affondare il colpo in caso di addio di Kvaratskhelia. D’altronde già questa estate, prima del passaggio allo Strasburgo, era stato seguito con interesse.