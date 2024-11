Napoli, colpo per Conte: scambio con il Psg

Nuovo intreccio clamoroso con il Psg in vista del prossimo scambio da urlo. Spunta il retroscena da sogno: De Laurentiis piazza il colpo

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere nuovi affari di livello internazionale. Il Napoli vuole continuare a puntare in alto: l’appetito vien mangiando e così Conte avrebbe già detto di sì allo scambio clamoroso con il Psg. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa dall’esperto di calciomercato: conosciamo ogni singolo dettaglio.

Saranno settimane decisive per programmare la seconda parte di stagione. Il ds Manna cercherà di accontentare subito Antonio Conte che ha chiesto a gran voce nuovi innesti funzionali alla sua idea di calcio. Rafa Marin e Juan Jesus non danno garanzie al pari dei titolarissimi: servono subito rinforzi da mettere a segno a gennaio. Spunta il nuovo scambio da urlo in ottica futura: ecco tutta la verità.

Napoli, il retroscena con il Psg: chiusura immediata

La dirigenza partenopea è molto attiva sul fronte calciomercato per imbastire nuove trattative da sogno. Il Psg è la chiave per il prossimo colpo in casa azzurra: spunta lo scambio clamoroso con il top club d’Europa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato di 7 Gold e Tribuna.com, Armando Areniello, ai microfoni di AreaNapoli.it il Napoli è al lavoro per piazzare a titolo definitivo Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ancora di proprietà del club di De Laurentiis: il PSG è ancora sulle sue tracce. L’asse è bollente con Parigi per uno scambio da urlo con Milan Skriniar, seguito a lungo anche dalla Juventus.

Osimhen continua a brillare anche in Europa League contribuendo alle vittorie della squadra turca a suon di gol. Il suo feeling con il Galatasaray è stato eccezionale fin dal primo giorno del suo arrivo, ma ora il Napoli dovrà prendere una decisione per quanto riguarda il suo futuro immediato.

Skriniar lascerà immediatamente Parigi visto che non fa più parte del progetto tecnico dei francesi: un nuovo colpo in difesa per puntellare la retroguardia di Conte. Sulle sue tracce c’è anche il forte interessamento della Juventus che intende sostituire l’infortunato Bremer che resterà fuori per tutto il resto della stagione.

Ecco l’intreccio clamoroso con il Psg per tentare così lo scambio sorprendente: Osimhen vuole continuare a sognare con la maglia del Galatasaray, ma nel calcio mai dire mai. Un nuovo potenziale affare clamoroso in casa azzurra.