Calciomercato, Giuntoli ci riprova: è un suo pallino

Un nuovo colpo in casa Juventus: arriva il pupillo del ds Giuntoli a gennaio, è stato accostato anche al Napoli. Spunta l’intreccio decisivo

Il ds Giuntoli continua a lavorare senza sosta in vista della prossima sessione di calciomercato. La Juventus è pronta a chiudere nuovi colpi sensazionali da affidare subito a Thiago Motta: spunta il nuovo intreccio con la big d’Europa.

Saranno settimane decisive in vista della sessione invernale di calciomercato. La Juventus è molto attiva così come il Napoli per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore. Thiago Motta ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi dopo gli infortuni di Bremer e Cabal: spunta il nuovo retroscena sul nuovo colpo in difesa, si tratta di un pupillo del ds Giuntoli seguito a lungo anche durante la sua avventura con il club partenopeo.

Calciomercato, il nuovo colpo in difesa per Motta

Gennaio è sempre più vicino per programmare la seconda parte di stagione: ecco il nuovo colpo in difesa da far arrivare subito in Serie A. Il ds Giuntoli ci proverà fino alla fine per vedere il suo pupillo con la maglia della Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli sta provando a regalare un nuovo colpo in difesa a Thiago Motta. Nel mirino ci sarebbe così Eric Dier, attualmente centrale del Bayern Monaco, che potrebbe dire addio già a gennaio per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. L’ex Tottenham è un pupillo del ds Giuntoli visto che è stato accostato anche al Napoli nel periodo della sua gestione.

Ora proverà l’assalto decisivo in vista di gennaio per un nuovo affare suggestivo: la Juventus continua a monitorare diversi profili interessanti come Skriniar e Kiwior. La dirigenza bianconera cercherà così di accontentare subito Motta che vorrebbe così nuovi profili funzionali alla sua idea di gioco.

Nella sessione invernale di calciomercato la Juventus proverà a chiudere diversi colpi da urlo per puntellare la rosa bianconera dopo le pesanti assenze in difesa. Bremer e Cabral dovranno stare fuori per tutto il resto della stagione per infortunio: spunta così Dier in arrivo dal Bayern Monaco. Ha firmato da svincolato con il Bayern Monaco per un anno con opzione fino al 2026: il ds Giuntoli vorrebbe subito chiudere l’affare con il club bavarese per concentrarsi così su nuovi obiettivi.