Napoli, esclusione di Spalletti in Nazionale: la decisione

Il Napoli continua a mettere in mostra i suoi gioielli in giro per il mondo, ma arriverà l’ennesima esclusione da parte del Ct Luciano Spalletti

Antonio Conte è tornato a lavorare duramente a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Roma. La società giallorossa ha scelto Claudio Ranieri come nuovo allenatore: a breve arriverà l’annuncio ufficiale e nella giornata di giovedì 14 novembre l’esperto tecnico romano dirigerà il suo primo allenamento. Ora è tempo di Nations League: spunta l’esclusione del Ct Luciano Spalletti.

La Nazionale italiana dovrà conquistare soltanto un punto per qualificarsi ai quarti di Europa League. Sfida già decisiva contro il Belgio a Bruxelles: ci sarà anche Romelu Lukaku che è tornato in Nazionale dopo tanti mesi. L’attaccante belga è rimasto a secco nelle ultime sfide con la maglia del Napoli, ma ora vuole ritornare a segnare anche con il Belgio: spunta il retroscena da urlo per l’esclusione del Ct Luciano Spalletti.

Napoli, spunta il retroscena sull’esclusione dell’azzurro

Ore decisive per conoscere così l’undici titolare per affrontare al meglio i Diavoli Rossi: Lukaku è pronto a dare un dispiacere a Buongiorno, una sfida nella sfida in Nazionale per i due calciatori azzurri.

La Nazionale italiana vuole tornare a splendere dopo la delusione agli Europei. Spalletti continua a lavorare duramente a Coverciano per dare una nuova impronta andando avanti con il 3-5-1-1 con un trequartista alle spalle della prima punta che sarà Retegui.

Scelte a sorpresa per il Ct Luciano Spalletti che potrebbe così escludere anche un calciatore azzurro. Alessandro Buongiorno scalpita per una maglia da titolare al centro della difesa anche vista l’assenza di Calafiori. Ci sarà Di Lorenzo al suo fianco così come Bastoni a sinistra: in attacco spazio a Retegui, ma il trequartista sarà Barella e non Raspadori. Al momento il Ct italiano non ha intenzione di schierare le due punte: Kean vorrebbe avere più spazio dopo l’inizio stagionale entusiasmante con la maglia della Fiorentina.

Una mossa a sorpresa per Spalletti che ha intenzione di schierare Barella in una posizione insolita per fare da collante tra centrocampo ed attacco: ecco la nuova disposizione tattica della Nazionale italiana. Raspadori è pronto a dire addio a gennaio al Napoli per trovare maggiore spazio che riflette anche il suo minutaggio con la maglia dell’Italia. Nel corso dei mesi l’attaccante azzurro ha perso terreno partendo dalle retrovie anche per quanto riguarda le scelte del Ct Spalletti.