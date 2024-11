Napoli, chiuso il colpo in attacco: scambio a gennaio

Il Napoli continua a pensare ai prossimi colpi da regalare ad Antonio Conte. Spunta lo scambio in Serie A per l’innesto in attacco: c’è la soluzione

Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito a gennaio l’allenatore azzurro: spunta il nuovo scambio in Serie A per il colpo in attacco. Un calciatore azzurro è pronto a partire visto il minutaggio limitato sotto la gestione di Antonio Conte: pochi minuti fa è arrivata la verità sull’innesto per rinforzare il reparto offensivo del Napoli.

Napoli, scambio per il ds Manna: arriva il bomber

Una pazza idea per chiudere subito il colpo a gennaio: il ds Manna è molto attivo in casa azzurra per trovare calciatori funzionali all’idea di gioco dell’allenatore leccese. Il Napoli vuole continuare a puntare in alto con l’obiettivo primario del ritorno glorioso in Champions League.

Come svelato da AreaNapoli.it il ds Manna è al lavoro per regalare un nuovo colpo in attacco ad Antonio Conte. Un intreccio decisivo con Giacomo Raspadori pronto a fare le valigie a gennaio per ritrovare di nuovo quell’entusiasmo ormai perso in maglia azzurra. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il Napoli ha messo nel mirino un nuovo innesto per rinforzare il reparto offensivo di Conte.

Da mesi il nome di Bonny del Parma è quello più vicino: così la dirigenza partenopea potrebbe offrire 15 milioni di euro più il cartellino di Alessio Zerbin, ma attenzione anche all’addio di Juan Jesus che ormai non fa più parte del progetto azzurro. Un intreccio suggestivo in vista della sessione invernale di calciomercato.

Saranno settimane intense per arrivare così al colpo Bonny, che ha iniziato alla grande la sua prima stagione in Serie A con il Parma. Pecchia l’ha valorizzato al centro dell’attacco della squadra emiliana, ma già a gennaio potrebbe arrivare il suo addio.

Conte lo vorrebbe utilizzare subito come alternativa a Romelu Lukaku, apparso poco pimpante rispetto ai tempi dell’Inter. Una soluzione immediata in Serie A: coinvolto anche Zerbin pronto a tornare protagonista in Serie A con la destinazione Parma. Una nuova mossa strategica di calciomercato in vista della sessione invernale: il ds Manna vuole subito il nuovo colpo in attacco da regalare all’allenatore azzurro, ormai ci siamo per l’affare suggestivo in Serie A per la gioia di tutti. Ecco la verità a sorpresa.