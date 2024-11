Napoli: affare con una big, Kvara decisivo

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Kvaratskhelia. Possibile a sorpresa un affare con una big e uno scambio inaspettato

Nonostante la sosta, in casa Napoli continua a tenere banco la questione Kvaratskhelia. Il georgiano non ha ancora rinnovato e ad oggi la firma sembra essere sempre più lontana. Le big europee sono pronte ad inserirsi in questa corsa e non ci attendiamo novità nel giro di poco tempo. Sta prendendo piede ormai la possibilità di un mancato prolungamento ed una cessione in estata per consentire al giocatore di guadagnare di più.

Partenza comunque non semplice da concretizzare viste anche le richieste del Napoli. Attenzione, però, all’inserimento di qualche contropartita. ADL per Kvaratskhelia vorrebbe solamente soldi, ma c’è un giocatore che potrebbe stuzzicare la fantasia del presidente dei partenopei. Al momento rappresenta solo una ipotesi di calciomercato. Vedremo se in estate diventerà realtà oppure no.

Calciomercato Napoli: via Kvaratskhelia, scambio decisivo

Per Kvaratskhelia l’addio sembra essere ormai prossimo. Nonostante la speranza di rinnovare da parte del Napoli, la situazione del georgiano è ormai definita. Il suo entourage si sta guardando intorno ed è notizia di poco fa il possibile incontro con un club nelle scorse ore. A questo punto la possibilità di un prolungamento è scesa ancora di più.

Stando a quanto riferito da El Nacional, il procuratore di Kvaratskhelia ha incontrato il Barcellona per studiare meglio la situazione e capire la possibilità di arrivare all’accordo. I blaugrana da tempo seguono il georgiano ed ora sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante per convincere il calciatore. Naturalmente bisognerà trovare l’intesa con il Napoli ed è qui che entra la possibilità di uno scambio più soldi durante il calciomercato estivo. Non è da escludere che per abbassare la richiesta dei partenopei, i catalani possano mettere sul piatto il cartellino di un calciatore che non sembra più rientrare nei piani di Flick come Ansu Fati.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma il Barcellona è pronto a fare di tutto per arrivare a Kvaratskhelia e Ansu Fati potrebbe essere la carta giusta per far abbassare il prezzo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se questa opzione di calciomercato si trasformerà in realtà. Intanto i contatti proseguono e presto il georgiano scioglierà tutti i dubbi.