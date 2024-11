Napoli: deciso il primo colpo, arriva dalla Turchia

I partenopei iniziano a muoversi sul calciomercato. Manna e Conte hanno stabilito la priorità e uno dei rinforzi potrebbe giungere dai giallorossi

In casa Napoli si hanno le idee molto chiare su come muoversi durante il calciomercato di gennaio. La rosa a disposizione di Conte in questo momento presenta alcune lacune e toccherà a Manna colmarle in davvero poco tempo. Le valutazioni e i ragionamenti sono in corso e a questo punto non è da escludere che già nelle prossime settimane si possa entrare nel vivo delle trattative per capire la fattibilità dell’operazione.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli ha già stabilito quale sarà il primo colpo durante il calciomercato invernale. Una necessità che Conte ha più volte rimarcato e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sul nome del rinforzo. Ma c’è un giocatore dalla Turchia che piace da tempo a Manna ed ora ci potrebbe essere un nuovo tentativo.

Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

I partenopei stanno lavorando con attenzione per individuare gli obiettivi giusti da dare ad Antonio Conte. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che i nomi continuano ad essere diversi. Ma non è da escludere che alla fine proprio questo profilo possa balzare in pole position visto che è un giocatore che piace da molto ai partenopei.

Secondo il quotidiano italiano, Rafa Marin e Juan Jesus non rappresentano una certezza per il Napoli e Conte spera di avere nel minor tempo possibile un nuovo centrale. Il nome a sorpresa che potrebbe spuntare durante il calciomercato invernale è quello di Nelsson del Galatasaray. Il danese era già stato seguito in estate senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ora i rapporti con i turchi sono diversi e non possiamo escludere un tentativo.

L’ipotesi Nelsson durante il calciomercato invernale è da tenere in considerazione visto anche la necessità da parte di Conte magari di prendere più di un centrale. I loro arrivi sono comunque collegati alle uscite e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che i partenopei prenderanno un difensore per rendere quel ruolo ancora più forte di adesso.