Mercato Napoli, colpo dallo United: intreccio con il Milan

Mercato Napoli, arriva la svolta in vista della sessione di gennaio per il colpo che arriva dal Manchester United. Si tratta di un intreccio molto interessante con il Milan, che spalanca le porte a degli scenari che potrebbero essere molto interessanti per la squadra di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri stanno vivendo una situazione di esaltazione lucida, per così dire, dal momento che dopo i disastri dell’anno scorso la squadra adesso occupa il primo posto. A riportare tutti con i piedi per terra, però, è stata la rovinosa sconfitta contro l’Atalanta, che ha rappresentato una battuta d’arresto brusca. Soprattutto per le modalità con le quali si è verificata.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, come al solito, si sta guardando attorno per cercare i profili giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Ed ora arriva una occasione in casa Manchester United, per la quale si viene a profilare un interessante intreccio di mercato con il Milan, diretta concorrente per il titolo.

Mercato Napoli, colpo dallo United e intreccio col Milan

I colpi di scena e gli effetti speciali sono sempre all’ordine del giorno nel calciomercato, dal momento che le sorprese non mancano mai. In tal senso, dopo il colpo Scott McTominay il Napoli può tornare a guardare in casa Manchester United per un altro rinforzo chiesto da Antonio Conte per la sua squadra. Andiamo a vedere le ultime.

Come è noto, il Napoli più volte si è avvicinato a Victor Lindelof, roccioso difensore centrale svedese che al Manchester United sta giocando poco. Adesso sull’ex Benfica si è fiondato il Milan, come raccontato da CaughtOffside e questo va ad innescare un intreccio di calciomercato molto interessante tra gli azzurri ed i rossoneri.

Napoli, le ultime sul colpo in difesa: come stanno le cose

I rossoneri, infatti, stando a quanto raccontato dal portale prima citato, si stanno muovendo per due centrali di difesa. Si proverà a consegnare a Fonseca uno tra Kiwior e Lindelof, per l’appunto, ed è proprio qui che nasce questo intreccio.

Allo stato attuale delle cose, dunque, si ha la sensazione che nel momento in cui il Milan affonderà il colpo per uno di questi due centrale, il Napoli si troverebbe con la strada spianata per l’altro.