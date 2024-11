Mercato Napoli, colpo dalla Ligue 1: Conte accontentato

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano in vista della sessione invernale ed in tal senso il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino il colpo che arriva dalla Ligue 1. Si tratta di un profilo che piace e tanto ad Antonio Conte, che ha bisogno di un calciatore di questo tipo.

Gli azzurri sono attesi, questa sera, da una partita di capitale importanza, vale a dire quella contro l’Inter che deciderà molto nelle gerarchie di questa Serie A. Chiaramente, però, per poter puntare con decisione allo Scudetto servono anche degli innesti, dal momento che la squadra ha delle lacune che non possono non essere tenute in considerazione.

In vista della sessione di calciomercato che è alle porte il Napoli non può restare di certo a guardare, dal momento che la squadra necessita degli innesti. In tal senso, a quanto pare, Giovanni Manna, il direttore sportivo del club, è pronto a regalare ad Antonio Conte un profilo da lui stesso richiesto che arriva direttamente dalla Ligue 1 francese.

Mercato Napoli, svolta per il colpo dalla Francia

Come è noto, sono due i profili sostanzialmente individuati come rinforzi da Antonio Conte. Da un lato il difensore centrale, dal momento che Rafa Marin e Juan Jesus non danno le adeguate garanzie. Dall’altro lato si cerca un calciatore in grado di agire sulla corsia di destra sia da centrocampista che eventualmente da terzino.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, in una intervista ad AreaNapoli.it, il Napoli sta continuando a seguire con molta attenzione il profilo di Vanderson, talentuoso laterale destro brasiliano attualmente in forza al Monaco, club con il quale si è messo in mostra dimostrando doti molto importanti.

Napoli, nuovo rinforzo per Conte a gennaio: le ultime

Classe 2001, si tratta di un classico terzino brasiliano, capace cioè di spingere con estrema pericolosità e di mettere grandi traversoni in mezzo. Si tratta di un calciatore, dunque, che potrebbe agire o da terzino destro in una linea a quattro o da quinto di centrocampo, con una difesa a tre.

Vanderson al Napoli è una pista che è in piedi da diverso tempo e che, a quanto pare, i dirigenti non hanno mai smesso di seguirlo e chissà che l’affondo non possa partire già per gennaio. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.