Serie A: l’ex Napoli in panchina, esordio al Maradona

In Serie A è ormai deciso un esonero. L’ex Napoli è pronto a subentrare e il destino ha voluto che l’esordio fosse proprio al ‘Maradona’

Una prima da ex molto particolare al Maradona. Sembra essere ormai questo il destino di un tecnico anche se, almeno fino a questo momento, non si hanno certezze. Le riflessioni sono in corso da parte del club e la decisione non sarà assolutamente presa nell’immediato visto anche la sosta.

L’idea della dirigenza è prendersi qualche giorno in più per non sbagliare, ma il destino del tecnico sembra essere ormai segnato come anche il sostituto. La volontà di chiudere nel giro di poco tempo questa pagina e aprire un nuovo capitolo è davvero molto alta e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà e quali saranno le scelte. Di certo ben presto sono attese delle novità e l’ex Napoli resta uno dei candidati principali per la panchina.

Serie A: svolta improvvisa, l’ex Napoli in panchina

Riflessioni in corso e dubbi che saranno sciolti nei prossimi giorni in casa Roma. Il destino di Juric, nonostante le parole del tecnico croato, sembra essere segnato e l’esonero potrebbe arrivare anche con una vittoria. Stando alle ultime indiscrezioni, l’arrivo dei Friedkin non è assolutamente previsto per la giornata di oggi, ma dovrebbero arrivare tra martedì e mercoledì. Una conferma di come la scelta sul nuovo allenatore non sarà assolutamente immediata.

Il nome in cima alla lista resta quello di Mancini, ma attenzione alla carta Allegri. Il tecnico toscano è molto amico di Giovanni Carnevali che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è il grande favorito per il ruolo di Ceo. Non è da escludere che possa essere proprio lui a consigliare il nuovo allenatore alla Roma e a quel punto l’ex Juventus diventerebbe forse il candidato numero uno. L’unico grande ostacolo resta l’ingaggio, ma sono in corso le valutazioni del caso.

Di certo la Roma è pronta a prendere un nuovo allenatore di esperienza per dare una svolta alla stagione. Mancini ad oggi è il favorito, ma Allegri potrebbe tornare in prima fila con Carnevali Ceo. La scelta sarà fatta nei prossimi giorni e subito dopo l’arrivo dei Friedkin in Italia. I contatti sono in corso e il destino di Juric ormai segnato. Vedremo chi siederà sulla panchina della Roma proprio contro il Napoli subito dopo la sosta.