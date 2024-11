Napoli: ennesima rivoluzione, nuovo ruolo per McTominay

Antonio Conte prepara una nuova rivoluzione per il suo Napoli. Si pensa ad un ruolo diverso per McTominay, ormai la chiave di questa squadra

È un Napoli che nelle ultime partite non ha convinto e Conte è pronto a cucire un nuovo vestito. La sosta, infatti, arriva al momento giusto per analizzare nei dettagli cosa è mancato e quali sono le scelte giuste per cambiare passo. Ragionamenti che entreranno nel vivo a partire da settimana prossima, ma non è da escludere che dei primi segnali possano arrivare sin da subito visto che c’è una partita da non sbagliare contro l’Inter.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’idea di Conte è quella di dare un nuovo ruolo a McTominay. Una ipotesi che il tecnico leccese ha ormai da tempo, ma che fino ad ora non è mai diventata realtà. Ora, però, le cose sembrano essere pronte a cambiare e siamo certi che l’obiettivo dell’allenatore è quello di riuscire a rendere ancora più decisivo lo scozzese.

Napoli: nuovo ruolo per McTominay, i dettagli

McTominay in questo Napoli inizia ad essere forse il giocatore chiave. Nelle primissime partite lo scozzese è forse stato davvero l’uomo in più di Antonio Conte. Ora sembra aver perso un po’ di lucidità e per questo motivo il tecnico leccese starebbe pensando ad un nuovo ruolo che gli potrebbe consentire di tornare ad essere decisivo oltre che naturalmente dare una mano importante alla squadra.

L’idea di Conte è quella di riportare McTominay un po’ più indietro e non più al fianco di Lukaku. In questo momento il compito dello scozzese è quello di dare equilibrio alla squadra e magari essere meno prevedibile partendo da centrocampo. In passato la scelta ha dato i suoi frutti e vediamo se ritorna ad essere il giocatore che conoscevamo. Sicuramente il fatto di avere meno ripartite rispetto a molte big potrebbe consentire al tecnico leccese di chiedere qualcosa di più dal punto di vista fisico ai suoi.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi considerato che Antonio Conte cambia molto spesso il vestito al suo Napoli e non è da escludere che durante una partita la posizione di McTominay ritorni un po’ più avanzata. Ora non ci resta che aspettare per capire se lo scozzese a centrocampo potrà essere molto più decisivo rispetto alle ultime uscite.