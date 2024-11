Napoli: primo regalo a Conte, chiusura vicina

Il Napoli è pronto a fare il primo regalo ad Antonio Conte. La chiusura della trattativa sembra essere davvero vicina. Ecco tutti i dettagli

Antonio Conte si aspetta dei rinforzi durante il calciomercato invernale e il Napoli è pronto ad accontentarlo. Manna ormai da tempo lavora sui possibili obiettivi da dare al tecnico a gennaio e presto ci potrebbero essere delle importanti novità. Un obiettivo sarebbe ormai davvero vicino ad essere chiuso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Secondo quanto riferito da Ceccarini sul suo editoriale su Tmw, il giocatore interessa molto a Napoli e sarebbe pronta una offerta di prestito con diritto di riscatto per il calciomercato. Si parla anche della possibilità di mettere sul piatto l’obbligo al termine della stagione, ma su questo non si hanno certezze. La sicurezza è che il giocatore interessa e rappresenta forse il primo vero obiettivo per gennaio.

Calciomercato Napoli: deciso il primo colpo, i dettagli

Il Napoli continua a valutare i possibili rinforzi per gennaio. Manna, come ormai ben sappiamo, si sta muovendo su diversi piani con un solo obiettivo: individuare il giocatore giusto e anche le condizioni ideali per chiudere l’operazione. Per questo motivo ad oggi non si hanno certezze, ma si può anche dire che il tecnico ha le idee chiare e spera che alla fine si possa riuscire a chiudere per gli obiettivi prefissati.

Uno di questi è sicuramente Kiwior. Il difensore polacco è in uscita dall’Arsenal e per questo motivo il Napoli l’ha messo come principale obiettivo per il calciomercato invernale. L’idea di Manna è quella di mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto. Ma non è da escludere che si possa arrivare anche all’obbligo. Questa è una decisione che sarà presa comunque in un prossimo futuro.

Per il momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli sta seguendo da vicino Kiwior per il calciomercato invernale. Un profilo di esperienza e che conosce molto bene il nostro campionato. Ora la palla passa a Conte e a Manna. Se da loro ci sarà il via libera a questa operazione, allora la chiusura sembra essere possibile visto che l’Arsenal è pronto a cederlo dopo una prima parte di stagione che lo ha visto ai margini.