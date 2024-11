Napoli, intreccio con il Milan: arriva dalla Premier

Il ds Manna è al lavoro per regalare nuovi colpi a Conte: spunta il colpo dalla Premier League, occhio anche al Milan. Spunta il piano B

Settimane intense per programmare anche la sessione invernale di calciomercato. Tanti nomi già evidenziati sul taccuino del ds Manna per puntellare la rosa a disposizione di Conte. L’allenatore azzurro ha già chiesto a gran voce nuovi rinforzi soprattutto nel reparto arretrato: spunta il duello a distanza con il Milan, Ibra vuole beffare subito ADL.

Conte è molto concentrato sulle prossime sfide di Serie A per consolidare il primato in classifica. Il Napoli vuole puntare in alto in ottica futura: a gennaio potrebbero arrivare nuovi colpi per l’allenatore azzurro. Il ds Manna è a stretto contatto anche con il presidente De Laurentiis per chiudere subito colpi sensazionali nella sessione invernale. Spunta l’intreccio con il Milan per il rinforzo in difesa: c’è anche un piano B.

Napoli, colpo in difesa: spunta anche il piano B

Un momento decisivo per fissare i prossimi colpi di calciomercato. Il Napoli è pronto a fare la voce grossa anche a gennaio dopo la prima rivoluzione avvenuta in estate: ecco il dettaglio da non sottovalutare, Ibra può dare subito l’ok per il colpo in difesa.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Milan vuole subito chiudere per il colpo in difesa: nel mirino il centrale svedese. Victor Lindelof, pronto a dire addio al Manchester United. In passato è stato accostato anche al Napoli: in scadenza di contratto, la dirigenza rossonera vorrebbe così anticipare le altre big della Serie A per l’innesto a parametro zero. Ormai 30enne, Lindelof vanta una grande esperienza a livello internazionale e potrebbe fare proprio al caso del Milan.

I Red Devils potrebbero farlo partire anche a gennaio nella sessione invernale di calciomercato con una proposta economica adeguata. Il piano B si chiama ancora Jakub Kiwior, centrale polacco dell’Arsenal, che conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit con lo Spezia: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di sterline. Anche il club di De Laurentiis ha monitorato a lungo il difensore dei Gunners: a gennaio tutto può succedere con l’intreccio decisivo.

Il direttore sportivo del Napoli continua ad analizzare profili funzionali al progetto tecnico di Conte: urgono rinforzi per la retroguardia azzurra visto che Rafa Marin e Juan Jesus non sembrano al centro del progetto azzurro. Nuovi innesti di qualità provenienti subito dalle big della Premier League.