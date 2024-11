Mercato Napoli, colpo dalla Fiorentina: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, a sorpresa prende piede l’ipotesi di uno scambio con la Fiorentina che può davvero far felici tutte le parti in causa, come si suol dire. Si tratta di una soluzione che nasce dalle ultime voci di calciomercato e dagli obiettivi che hanno in tal senso queste due società di Serie A.

Gli azzurri in sede di mercato sono assolutamente consapevoli del fatto che non potranno restare a guardare. Da qui a gennaio, però, ci sono alcuni appuntamenti da non sbagliare per restare agganciati al treno Scudetto. Se la squadra di Conte dovesse riuscirci, allora è scontato che arriveranno dei rinforzi per puntare con decisione al titolo.

In sede di calciomercato, però, le strade sono infinite, come si suol dire, ed in tal senso i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Così bisogna prestare attenzione all’ipotesi che il Napoli e la Fiorentina possano mettere in piedi uno scambio in grado di far felici tutte le parti che si trovano coinvolte in questo scenario. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, possibile scambio con la Viola: le ultime

I rapporti tra i due club, anche se raramente hanno portato poi a delle effettive operazioni, sono buoni ormai da diverso tempo. In tal senso, adesso si crea un interessante intreccio potenziale. La Fiorentina, infatti, ha iniziato a guardare con vivo interesse nella rosa di Antonio Conte. Vediamo ora perché.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, esperto di calciomercato, sul suo account X, la Viola si starebbe iniziando a muovere di nuovo per riportare Giovanni Simeone a Firenze. Già in estate si era parlato di questa ipotesi, ma ora la svolta può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La Fiorentina guarda in casa Napoli: possibile scambio?

E’ noto, infatti, che in casa Fiorentina ci sono diversi profili che piacciono da tempo al Napoli. Dall’esterno destro Kayode, che rappresenta uno dei talenti più interessanti in circolazione, fino ad arrivare a Martinez Quarta, che sarebbe perfetto per la difesa di Conte.

Attenzione, però, anche ad un nome seguito con vivo interesse anche questa estate ma che poi è sfumato per le richieste della società di Commisso. Stiamo parlando di Ranieri. Senza dimenticare che la Fiorentina apprezza molto Folorunsho. Insomma, possono essere davvero tanti i nomi in questi dialoghi tra i club.