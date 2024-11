Napoli, Conte prepara la sorpresa: doppia scelta forte con l’Inter

In casa Napoli, in vista della delicata sfida contro l’Inter, Antonio Conte si sta preparando a giocare una sorpresa nei confronti della sua ex squadra. Prenderà, infatti, una doppia scelta forte per la gara in questione, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Tra gli azzurri si sta facendo il possibile, a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis fino ad arrivare al tecnico Antonio Conte, per togliere un po’ di pressione dalle spalle di questa squadra, al fine di regalare serenità. L’obiettivo, in tal senso, deve essere quello di difendere il primo posto, ma non come una sorta di ossessione.

La squadra, infatti, ha come obiettivo la qualificazione in Champions League, necessaria per far respirare le casse del club. In vista di questa gara contro l’Inter da non sbagliare dal momento che arriva dopo il tracollo con l’Atalanta, Antonio Conte si sta preparando ad una doppia scelta forte per il suo Napoli. Andiamo a vedere di che si tratta.

Conte al lavoro per una doppia sorpresa con l’Inter

Ci sono pochi dubbi per quanto riguarda la linea arretrata, dal momento che tra i pali toccherà ancora ad Alex Meret, protetto dalla solita linea a quattro composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera. Nessuna novità da questo punto di vista. Sono i più forti ed i più in forma e giocano loro.

Con Lobotka recuperato ed arruolabile, la prima scelta forte riguarda proprio la cabina di regia. Nonostante tutto, infatti, sarà ancora data fiducia a Billy Gilmour e la notizia non può non sorprendere, soprattutto dopo la deludente prova offerta con l’Atalanta. Antonio Conte si fida di lui e lo dimostra ancora una volta.

Napoli, Lobotka e non solo: altra esclusione tra gli azzurri

Ai lati dello scozzese ci saranno il suo connazionale Scott McTominay ed Anguissa, che dovranno dare solidità a tutta la struttura. Il riferimento offensivo sarà, nonostante tutto, Romelu Lukaku, per il quale sarà una partita particolare.

L’altra scelta forte riguarda David Neres, anche contro l’Atalanta tra i migliori da quando è entrato ma che partirà ancora dalla panchina. Accanto a Big Rom ci saranno, infatti, ancora una volta Khvicha Kvaratskhelia a sinistra e Matteo Politano a destra, che si sdoppierà nelle due fasi di gioco come al solito.