Napoli, Conte cambia: fuori un titolare, ruolo inedito per Ngonge

In casa Napoli è partito il conto alla rovescia in vista della sfida contro l’Inter. In tal senso, arriva una possibile sorpresa tattica da parte di Antonio Conte, che può far fuori un titolare e proporre Cyril Ngonge in un ruolo totalmente inedito per lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il Napoli fino a questo momento ha avuto un percorso molto importante ed interessante, certificato una volta di più dal primo posto in campionato. Nonostante questo, però, nell’ambiente c’è un po’ di preoccupazione. Non tanto per il gioco espresso, quanto per le due sconfitte patite fin qui. Una alla prima di campionato contro l’Hellas, una nell’ultima contro l’Atalanta.

In entrambi i casi è stato un 3-0, che ha fatto suonare più di qualche campanello d’allarme. In tal senso, serpeggia una voce di una possibile nuova soluzione che si offre ad Antonio Conte dal punto di vista tattico. E prevede di proporre Ngonge in una posizione inedita per lui ma in cui può far molto bene.

Il tecnico si prepara a cambiare tutto: le ultime

Fino a questo momento Cyril Ngonge ha giocato con il contagocce, dal momento che ha subito, per così dire, l’esplosione di Matteo Politano, che ha raggiunto degli standard di rendimento altissimi. In tal senso, però, si possono aprire nuove porte per l’ex fantasista del Verona, che offre una soluzione in più ad Antonio Conte.

Come sottolineato da AreaNapoli.it, infatti, c’è una idea che forse il tecnico non prenderà in considerazione ma che è molto interessante. Vale a dire quella di affrontare l’Inter come l’Atalanta ha affrontato il Napoli. Il riferimento offensivo, agendo da falso nove, potrebbe essere proprio Ngonge, con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati.

Conte può proporre Ngonge in un ruolo inedito

Visto anche il periodo di difficoltà che sta affrontando Romelu Lukaku, si tratta di una soluzione da tenere in considerazione. In mezzo al campo, poi, ci sarebbero Lobotka o Gilmour e gli inserimenti di Anguissa e di McTominay.

Un 4-3-3 sicuramente dall’aspetto diverso rispetto a quello attualmente proposto da Antonio Conte. Al momento sembra praticamente impossibile immaginare una scelta del genere, ma chissà che in futuro non possano crearsi i presupposti per provare Cyril Ngonge anche in questa posizione.