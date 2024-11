Esonero Juric: colpo di scena per l’erede, annuncio del tecnico

Esonero Juric, le notizie continuano a rincorrersi da questo punto di vista ed il tecnico si sente in bilico forse come non mai. In tal senso, arriva una svolta significativa, dal momento che il possibile erede sulla panchina della Roma è uscito allo scoperto raccontando nel dettaglio come stanno le cose.

La situazione in casa Roma continua ad essere a dir poco delicata e complicata. Si tratta di una situazione che, purtroppo, si trascina ormai da tanto, troppo tempo. E’ stata totalmente scriteriata, secondo l’ambiente, la scelta di esonerare Daniele De Rossi, così come non è stata gradita l’opzione Ivan Juric, che infatti sta faticando terribilmente.

Dal momento che in termini di risultati la situazione è anche peggiorata rispetto all’inizio di stagione, da tempo si vocifera che sia nell’aria l’esonero anche per l’ex allenatore del Torino. In tal senso, però, arriva un colpo di scena non di poco conto, dal momento che il suo possibile erede in panchina è uscito allo scoperto.

Roma, si cambia ancora in panchina? Le ultime

Sono tanti i nomi accostati alla panchina della Roma di recente. Da Frank Lampard fino ad arrivare ad un ritorno di Claudio Ranieri, che rappresenterebbe sicuramente la soluzione più a basso costo. Senza, ovviamente, dimenticare Maurizio Sarri e soprattutto Massimiliano Allegri, uno di quei profili in grado di mettere tutti d’accordo.

In tal senso, però, da tempo resta viva la candidatura di Paulo Sousa, che ha una proposta di gioco sempre interessante. Proprio l’ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e Salernitana in una intervista concessa al Corriere dello Sport, ha smentito di recente ogni contatto con la Roma. Si era detto addirittura che i discorsi fossero avanti, ma le cose stanno diversamente.

Esonero Juric, annuncio a sorpresa di Paulo Sousa

Insomma, si tratta di notizie che Paulo Sousa destituisce di ogni fondamento. Ha avuto contatti con la Roma ma in passato. Niente di nuovo, invece, di recente, con il tecnico che sta aspettando la giusta occasione per rimettersi in pista.

Si tratta di un annuncio, quello di Paulo Sousa, che sorprende senza ombra di dubbio, dal momento che sembrava una delle candidature più forte in caso di esonero Juric. Da vedere adesso se ci saranno sviluppi da questo punto di vista.