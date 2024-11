Insigne di nuovo in Serie A: colpo di scena, decisione presa

Lorenzo Insigne torna a far parlare di sé in relazione ad un possibile e presunto ritorno in Serie A. In tal senso, da questo punto di vista, arriva un colpo di scena non di poco conto. La decisione, da questo punto di vista, è stata presa e non può non spiazzare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un talento enorme e che, anche per una scelta personale di restare sempre a Napoli, ha dovuto fare i conti con un ambiente non sempre a lui favorevole. Come si suol dire, infatti, nessuno è profeta in casa propria. E lui ne è l’ennesima dimostrazione che il calcio ha dato da questo punto di vista.

E’ stato spesso criticato e preso di mira dai tifosi, che non sempre sono stati teneri nei suoi confronti. Alla fine è arrivato l’addio, con il calciatore che è approdato al Toronto. Da qualche giorno si è tornati a parlare di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto.

Il talento di Frattamaggiore in Serie A? Le ultime

Al Toronto, fino a questo momento, soprattutto dal punto di vista sportivo, non sono andate benissimo, dal momento che la squadra sta faticando ormai da diverso tempo ed anche a livello personale è stato talvolta preso di mira dai suoi tifosi. Insomma, non c’è tanto sole in Canada per Lorenzo il Magnifico.

Vanno proprio in questa direzione le recenti dichiarazioni di Lorenzo Insigne, che ha ribadito come farebbe di tutto per tornare al Napoli e lavorare con Antonio Conte. E proprio in questa direzione vanno le ultime notizie riportate da AreaNapoli.it, che analizza la fattibilità di questo sogno che l’ex capitano azzurro ha espresso chiaramente.

Insigne di nuovo in Italia, decisione presa a riguardo

A quanto pare, sia per lui che per i tifosi che sperano in un suo ritorno ci sono pochi margini per sperare. Al momento, infatti, si tratterebbe di una soluzione totalmente fuori dai progetti societari.

Allo stato attuale delle cose, infatti, il titolare in quel ruolo in casa Napoli è Kvaratskhelia ed alle sue spalle c’è David Neres, con Giacomo Raspadori che si può adattare lì. Insomma, Lorenzo Insigne sarebbe di troppo.