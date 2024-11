Napoli, Conte spiazza tutti: scelta a sorpresa vicino a Lukaku

In casa Napoli Antonio Conte si sta preparando a lasciare tutti di stucco con una scelta offensiva che è davvero sorprendente. Accanto a Romelu Lukaku, che rappresenta un punto di riferimento per il tecnico, arriva una scelta possibile davvero del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

La sconfitta contro l’Atalanta è stata sicuramente dolorosa per gli azzurri, che però sono rimasti al primo posto in classifica. Il calendario, però, adesso si fa seriamente in salita ed il margine di errore si riduce sempre di più. Dopo la vittoria con il Milan e la disfatta dello stadio Maradona con gli orobici, adesso arriva l’ostacolo Inter.

Per la seconda volta a San Siro in poco tempo il Napoli dovrà comportarsi in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto fatto nell’ultima uscita in Serie A. Ed in tal senso Antonio Conte sta lavorando ad un colpo di scena di ordine tattico che riguarda quella che è la spalla di Romelu Lukaku. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il tecnico del Napoli può optare per un colpo di scena

Il bomber belga sta facendo una fatica enorme ad esprimere il suo potenziale, dal momento che è spesso solo e preda dei difensori avversari, che lo stanno mettendo molto spesso in estrema difficoltà. In tal senso, Conte starebbe valutando una ipotesi di svolta offensiva davvero molto interessante.

Secondo quanto raccontato da Maurizio Pistocchi, infatti, un punto di svolta per il Napoli per restare in alto sarebbe quella di provare Giovanni Simeone accanto a Romelu Lukaku, dal momento che si tratta di un calciatore dal grande dinamismo e che, per certi aspetti, può andare a seguire le orme di Lautaro Martinez, che con l’ex Chelsea formava una coppia gol potentissima.

Conte sorprende con il partner di Romelu Lukaku

Si tratterebbe di una soluzione sicuramente interessante ed a cui Conte starà già pensando, ma proponibile soprattutto a partita in corso. Difficile, infatti, trovare spazio contemporaneamente a Giovanni Simeone, Kvaratskhelia e Politano, senza dimenticare McTominay e Lukaku.

Però magari, in un contesto in cui c’è da difendere un risultato, si potrebbe optare per un 3-5-2 più accorto, lasciando in avanti le potenzialità offensive di Romelu Lukaku e di Giovanni Simeone.