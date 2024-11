Napoli, intreccio di mercato col PSG: doppia beffa ADL

In casa Napoli, in vista della sessione di calciomercato di gennaio, si viene a creare una sorta di alta tensione che collega De Laurentiis al Paris Saint Germain. Si tratta di un intreccio di mercato che potrebbe seriamente trasformarsi in una doppia beffa per il club partenopeo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il calciomercato di gennaio ormai è alle porte ed i club sono già alla ricerca delle soluzioni giuste da inserire nelle varie rose. A seconda, ovviamente, delle proprie esigenze e delle proprie necessità. In tal senso, i colpi di scena da questo punto di vista sono sempre tanti, dal momento che ogni minima variabile assume un peso specifico potenzialmente enorme.

Il Napoli, dal canto suo, è consapevole del fatto che bisogna operare per completare la rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Al netto dei risultati ottimi fin qui conseguiti, infatti, la strada non è ancora terminata ed anzi bisogna operare con attenzione anche in sede di mercato. In tal senso, arriva un pericoloso intreccio di mercato con il Paris Saint Germain.

Intreccio di mercato con il PSG: beffa ADL

Si è parlato di Paris Saint Germain in chiave Napoli già questa estate, dal momento che sembrava si stesse muovendo con interesse sulle tracce di Victor Osimhen, al punto di essere la meta preferita per il campione nigeriano. Alla fine, però, tutto sembrava essere sfumato e rimandato all’inverno. Ancor di più dopo che De Laurentiis ha sensibilmente abbassato la clausola.

Ora, però, per ADL arriva una beffa non di poco conto. A quanto pare, infatti, stando a quanto raccontato dal quotidiano “L’Equipe”, infatti, il PSG si è chiamato fuori dalla corsa per Victor Osimhen. E si tratta di un colpo di scena importante, dal momento che si trattava forse della realtà più ricca in assoluto interessata a lui. Ma non è tutto.

Napoli, svolta per Osimhen: il club rischia una ulteriore beffa?

I parigini, infatti, non solo hanno mollato la pista Victor Osimhen, ma si sono fiondati su un vecchio obiettivo dei partenopei, vale a dire Victor Gyokeres. Insomma, si tratta davvero di notizie negative in casa Napoli.

E’ innegabile, infatti, che ancor di più dopo il mercato importante fatto a gennaio, per De Laurentiis e per le sue finanze è fondamentale cedere il nigeriano per finanziare nuovi colpi in entrata.