Cessione Raspadori, svolta: lo scambio è la chiave

Cessione Raspadori, in casa Napoli in vista della sessione estiva arriva una svolta non di poco conto. Il calciatore continua a piacere e non poco ed ora può seriamente salutare. La svolta da questo punto di vista può essere rappresentata senza ombra di dubbio dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

L’ex Sassuolo senza ombra di dubbio ha deluso nel suo percorso in azzurro. Ci si aspettava di più sin da quando è arrivato, ma anche questioni di ordine tattico ne hanno frenato la consacrazione. Per questo motivo in giro da tempo ormai si vocifera di un suo addio, con diversi club interessati alle sue qualità che sono assolutamente fuori discussione.

In Italia si è parlato con insistenza di Juventus e Milan, senza ovviamente dimenticare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, da sempre attenta a profili come questo. Adesso, però, a sorpresa spunta un’altra squadra e lo scambio rappresenta forse la soluzione ideale per accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Mercato Napoli, svolta nel futuro di Raspadori: le ultime

Il Napoli è consapevole del fatto che non può più aspettare per cederlo ed in caso di offerta interessante sarà lasciato partire. Incompatibile, infatti, praticamente con tutti gli allenatori avuti, dal momento che nessuno di loro prevedeva una seconda punta o un 4-2-3-1 a trazione anteriore. Conte, in quella posizione, impiega non a caso McTominay.

In tal senso, per la cessione di Raspadori arriva una svolta molto importante. Stando a quanto raccontato dall’esperto di mercato Emanuele Cammaroto a NapoliMagazine, il suo nome piace anche in casa Olympique Marsiglia. Con Roberto De Zerbi, ovviamente, sponsor di questo affare. Ed attenzione, in tal senso, all’ipotesi dello scambio tra le parti.

Cessione Raspadori, la soluzione può essere lo scambio

In casa Marsiglia, infatti, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano che già questa estate è stato accostato agli azzurri. Si tratta di Pol Lirola, che potrebbe ricoprire agevolmente il ruolo di terzino destro a tutta fascia che vuole Antonio Conte.

Come raccontato da Cammaroto, al Marsiglia De Laurentiis chiederebbe una cifra più bassa rispetto a quella proposta alle italiane ed in tal senso Lirola al Napoli potrebbe far abbassare ancora un po’ la richiesta. Rendendo l’affare più accessibile.