Napoli: scambio con Simeone, nuovo bomber per Conte

Il Napoli in questo calciomercato invernale potrebbe prendere un nuovo bomber e si lavora ad uno scambio con Simeone. I dettagli

Nuovo bomber per Conte nel calciomercato di gennaio. Nonostante la presenza di due giocatori come Raspadori e Simeone, i partenopei vanno alla ricerca di un vice Lukaku e c’è un giocatore che stuzzica e non poco la fantasia di Manna. Per il momento si tratta semplicemente di una idea visto che non è assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca, ma già nelle prossime settimane il tutto potrebbe trasformarsi in qualcosa di reale.

Secondo quanto riferito da Konur, Simeone è finito nel mirino di una squadra di Serie A diversa dal Torino per il calciomercato invernale e a questo punto non possiamo escludere un tentativo di scambio da parte del Napoli. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se il tutto si può trasformare in qualcosa di reale.

Calciomercato Napoli: arriva un nuovo attaccante, Simeone decisivo

Sul ruolo di vice Lukaku ormai da tempo sono in corso delle riflessioni. Il Napoli sta cercando di individuare un giocatore che possa fare bene con Antonio Conte e dare una mano importante alla squadra nel corso della stagione. Per il momento siamo solo nel campo delle idee. C’è un nome che comunque stuzzica molto il club partenopeo e non è da escludere che presto si possa arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Genoa è sulle tracce di Simeone e il Napoli potrebbe proporre uno scambio con Pinamonti durante il calciomercato invernale. L’attaccante piace molto a Conte e potrebbe essere il nome giusto per il ruolo di vice Lukaku. Il Grifone non sembra essere intenzionato a lasciarlo partire con facilità, ma la presenza in rosa di Balotelli è sicuramente un qualcosa da tenere in considerazione.

Per il momento, come spiegato in precedenza, Pinamonti resta solamente una semplice idea. Non rappresenta una trattativa ben impostata e, quindi, bisognerà aspettare un po’ prima di avere delle maggiori certezze. Di certo, però, il giocatore del Genoa piace molto ai partenopei e in caso di richiesta da parte del Grifone di Simeone le cose potrebbero cambiare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte da parte dei rispettivi club oltre che naturalmente dei giocatori.