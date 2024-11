Napoli: colpo a sorpresa, Manna lo prende dal Torino

Il Napoli potrebbe a sorpresa piazzare un colpo dal Torino. Il giocatore interessa molto a Manna e presto si proverà a chiudere la trattativa

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. La squadra di Conte ha bisogno di rinforzi in molti reparti e Manna sta lavorando per individuare i giocatori giusti da dare al tecnico. Per il momento siamo solamente nel campo delle idee, ma ben presto si potrebbe passare all’attacco per trovare una soluzione e capire se il colpo potrà essere messo a segno oppure no.

Stando alle ultime indiscrezioni da parte di Konur, il Napoli starebbe seguendo da vicino un giocatore del Torino in ottica calciomercato estivo. Si tratta di un qualcosa che prenderà piede solamente nei prossimi mesi visto che la strada è ancora molto lunga e per questo motivo non possiamo escludere delle sorprese. Ma di certo il calciatore è nella lita di Manna e presto si potrebbe iniziare ad entrare nel vivo.

Calciomercato Napoli: colpo dal Torino, i dettagli

Il Napoli inizia a muoversi con molta attenzione sul calciomercato. L’obiettivo dei partenopei è quello di portare alla corte di Antonio Conte giocatori pronti per dare una mano da subito, ma anche lavorare su giovani di spessore e in grado magari nei prossimi anni di diventare un punto di riferimento dei partenopei. E c’è un profilo che in queste settimane si è messo in mostra in Serie A e a sorpresa i partenopei potrebbero provare a prenderlo.

Il giocatore in questione è Njie del Torino. Lo svedese si è già sbloccato in questa stagione in Serie A e ha messo a referto ben cinque presenze. Un classe 2005 fisico, ma allo stesso tempo veloce. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con il modo di pensare di Conte e non possiamo escludere un sondaggio da parte del Napoli in questo calciomercato considerata anche la concorrenza di altre big come l’Atalanta.

I partenopei hanno anche la carta Simeone da poter giocare per convincere il Torino a lasciar partire Njie magari già durante il calciomercato invernale e poi portarlo definitivamente in rosa in estate. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e la strada è ancora lunga. Ma le big per il classe 2005 iniziano a muoversi e Manna è pronto ad anticipare i tempi per battere la concorrenza e regalarlo a Conte. Un colpo di livello e destinato anche in futuro a giocare ad alti livelli.