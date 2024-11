Prendono Osimhen: c’è il sì del tecnico, Galatasaray beffato

A sorpresa il Galatasaray potrebbe essere beffato nella corsa a Osimhen. Un club si è inserito con forza ed è pronto a piazzare un colpo

Si prospettano settimane decisive per il futuro di Victor Osimhen. L’infortunio di Icardi sembra chiudere le porte ad una sua partenza nel mese di gennaio, ma nulla si può escludere e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. C’è un tecnico che ha individuato nel nigeriano il rinforzo giusto per il proprio attacco e la società sembra essere intenzionata ad accontentare a il tecnico.

Secondo le ultime informazioni, il club sarebbe intenzionata a mettere sul piatto una proposta di calciomercato molto più alta di quella del Galatasaray per strappare Osimhen alla squadra turca. La palla naturalmente passa al Napoli e allo stesso giocatore, che dovranno decidere se aprire a questa ipotesi oppure aspettare direttamente giugno per avere un quadro più chiaro.

Napoli: colpo Osimhen, Galatasaray beffato

Victor Osimhen continua ad incantare in Turchia. Al Galatasaray sembra essere il giocatore che a Napoli hanno conosciuto l’anno dello Scudetto e c’è voglia da parte sua di proseguire su questa strada per alzare il proprio livello e magari tornare nuovamente ad ambire a traguardi importanti. Le sue prestazioni non stanno assolutamente passando inosservate e c’è un club pronto a mettere sul piatto una proposta per strappare il sì del calciatore e del Napoli.

Secondo quanto riferito da O Jogo, Mourinho ha individuato in Osimhen il giocatore giusto per rinforzare il suo Fenerbahce durante il calciomercato invernale e sarebbe disposto a presentare una offerta ancora più alta per battere la concorrenza del Galatasaray e affiancare il giocatore a Dzeko. Per il momento il nigeriano non sembra essere intenzionato a cedere alle lunghe giallonere, ma tutto può succedere in una sessione invernale che resta non prevedibile.

Il Napoli intanto aspetta e resta alla finestra prima di sciogliere definitivamente i dubbi sul futuro di Osimhen. Ricordiamo che per il calciomercato invernale è presente una clausola di 81 milioni che scende a 75 in estate. Al momento nessuna squadra sembra essere intenzionata a mettere una cifra simile sul tavolo e quindi non è da escludere che tutto si possa spostare a giugno. Ma Mourinho spinge per averlo subito e il Fenerbahce è pronto a sedersi al tavolo per convincere i partenopei a lasciarlo andare.