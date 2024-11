“Due mesi di stop”: l’annuncio spaventa il Napoli

Un annuncio improvviso che spaventa tutto l’ambiente Napoli. Possibili due mesi di stop. Una tegola che cambierebbe tutto in casa partenopea

È un Napoli che si prepara ad affrontare l’Inter in una sfida fondamentale in chiave Scudetto. I partenopei, che arrivano dalla sconfitta contro l’Atalanta, hanno il vantaggio di un punto sui nerazzurri e questa partita rappresenta forse lo stress test più importante da quando siede Conte sulla panchina dei partenopei. Vincere significherebbe dare un segnale al campionato. In caso contrario si ritornerebbe con i piedi per terra in modo definitivo.

Ma c’è una cosa che preoccupa molto il Napoli: ovvero il rischio di due mesi di stop per infortunio. La situazione Lobotka in questo momento non è assolutamente chiara e le condizioni dello slovacco rappresentano una vera incognita per Antonio Conte. La speranza è quella di poter recuperare il giocatore nel minor tempo possibile, ma la possibilità di restare fuori dal campo è assolutamente ancora possibile.

Annuncio shock: “Lobotka fuori due mesi”

Lobotka in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere un calciatore di assoluto livello e indispensabile per il Napoli. L’infortunio in nazionale lo ha costretto a stare diverse settimane fuori, ma ora è pienamente recuperato e punta a rientrare nel minor tempo possibile. I tifosi sperano addirittura in una discesa in campo da titolare contro l’Inter, ma c’è un timore in casa partenopea e Conte potrebbe decidere anche di non rischiarlo.

Secondo il centrocampista Pasquale Tina, Antonio Conte potrebbe aspettare la giornata di domani prima di prendere una decisione su Lobotka. L’infortunio è stato più grave del previsto e in caso di una ricaduta sarebbero due mesi di stop. Per questo motivo possibile per lui una partita in più in panchina e poi il ritorno da titolare subito dopo la sosta. Da sottolineare che una mancata presenza contro l’Inter quasi certamente lo porterebbe a non rispondere alla convocazione della Slovacchia.

Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma per il momento Lobotka rappresenta un dubbio per il Napoli. Conte spera di non dover fare i conti con un nuovo infortunio e la sosta arriva al momento giusto. Naturalmente schierarlo significherebbe portarlo a rispondere alla chiamata di Calzona. In caso contrario aumenterebbero le possibilità di averlo ancora in terra campana nei prossimi giorni. Vedremo cosa deciderà il tecnico leccese e quali saranno le decisioni sul centrocampista.