Rafa Benitez nuovo allenatore: esonero e firma in arrivo

Rafa Benitez, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in scena come allenatore dal momento che un club è vicino ad esonerare il proprio allenatore. Lo spagnolo è il primo in lista e si tratta di una notizia che lascia di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che, senza ombra di dubbio, ha cambiato molto vincendo tantissimo in ogni Paese in cui ha lavorato. Si trova, adesso, in una fase sicuramente calante della sua storia, ma le sue imprese soprattutto con Valencia, Liverpool e Napoli resteranno impresse per sempre nella memoria dei tifosi.

Un autentico galantuomo, che a Napoli tutti ricordano come l’uomo che ha consentito al club di Aurelio De Laurentiis di fare un deciso salto di qualità, con gli arrivi di calciatori del calibro di Raul Albiol, di José Maria Callejon e di Gonzalo Higuain che hanno scritto pagine indelebili. In tal senso, adesso Rafa Benitez si prepara a tornare in panchina.

Lo spagnolo pronto a tornare in panchina

La sua ultima avventura al Celta Vigo si è conclusa negativamente, con l’esonero arrivato a marzo che è stato sicuramente un duro colpo per lui. Adesso, però, arriva la svolta che può permettergli di tornare in pista e di farlo in una piazza in cui le ambizioni non mancano di certo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il West Ham sta seriamente valutando l’ipotesi di esonerare e di sollevare dal proprio incarico Julen Lopetegui. Ed il primo della lista per la sua sostituzione in panchina è sicuramente Rafa Benitez, che dunque avrebbe la possibilità di misurarsi ancora con la Premier League, un campionato dove ha già guidato Liverpool, Chelsea, Newcastle ed Everton.

Rafa Benitez nuovo allenatore: sta per firmare con un club blasonato

Si tratterebbe sicuramente di una esperienza interessante, in un club come il West Ham che da anni sta realizzando degli investimenti importanti senza tuttavia riuscire a raccogliere i frutti degli investimenti fatti.

Una grande chance per Rafa Benitez, che in contesti in cui c’è da mettere ordine si sa davvero esaltare. Da vedere se arriverà l’affondo da parte degli Hammers, che sono sempre più insoddisfatti della gestione Lopetegui.