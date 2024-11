Calciomercato, Gyokeres colpo in Serie A: il nuovo annuncio

Gyokeres è pronto a cambiare definitivamente squadra. Sarà addio con lo Sporting Club, ecco il nuovo annuncio sul suo futuro in Serie A

Saranno mesi intensi per conoscere così la sua prossima squadra. La Premier League si sta già muovendo per il futuro dell’attaccante svedese, ma spunta il retroscena in Serie A: ecco la verità sorprendente per vederlo così in Italia.

L’attaccante svedese vuole continuare a sognare in grande dopo l’inizio stagionale da urlo. Tutti sono ormai pazzi di Gyokeres che segna gol a grappoli anche in Champions League. Già in estate i club italiani avevano pensato a lui, ma il club portoghese l’ha blindato avendo così ragione. L’attaccante dello Sporting Club è pronto così a cambiare aria, ma al momento è concentrato sul presente in Portogallo. Spunta l’annuncio da urlo in ottica futura: c’è anche il Napoli sulle sue tracce.

Napoli, nuovo affare per Conte: spunta l’intreccio in Serie A

Il presidente De Laurentiis è pronto così a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte: ecco finalmente la verità sul futuro dello svedese in Serie A per vederlo anche in maglia azzurra.

Tutto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen per il colpo in attacco. Dopo l’arrivo di Lukaku il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato come svelato dall’esperto di calciomercato di 7Gold Armando Areniello.

Viktor Gyokeres è diventato l’attaccante del momento grazie al suo exploit con la maglia dello Sporting Club. Una stagione iniziata alla grande attirando i forti interessamenti delle big d’Europa: il Napoli l’aveva seguito in estate prima dell’arrivo di Romelu Lukaku. Il presidente De Laurentiis non vede l’ora di cedere l’attaccante nigeriano Osimhen a titolo definitivo per poi puntare subito sull’attaccante svedese. La concorrenza è ormai agguerrita con tanti club europei pronti a bussare alla porta della dirigenza portoghese.

Ancora una doppietta in Champions anche contro il Manchester City targato Pep Guardiola: lo svedese ha vinto la sfida con Haaland. Il Napoli ci proverà fino alla fine, ma l’impresa è più ardua che mai. Un momento decisivo per trovare subito la quadra in vista del futuro: l’attaccante dello Sporting è ormai pronto a cambiare squadra soltanto al termine della stagione. Una lunga crescita per poi esplodere definitivamente in Portogallo: il Napoli continua a monitorare il suo futuro…tutto dipenderà anche dalla cessione di Osimhen che sta facendo sognare i tifosi del Galatasaray.