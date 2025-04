Napoli, nome a sorpresa: Manna lo scippa a De Zerbi

Il Napoli può seriamente prendere dall’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi il nuovo innesto per alzare il livello della squadra. Guizzo di Manna per puntellare in maniera importante la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Gli azzurri devono fare i conti con una situazione di enorme entusiasmo per il rendimento della squadra ma anche di grande responsabilità. Sia nel presente che in prospettiva futura. Un allenatore come Antonio Conte lascia poco spazio ad errori. Soprattutto in termini di mercato e di pianificazione. In tal senso, dopo quanto accaduto a gennaio, in estate il Napoli dovrà dare delle enormi garanzie al tecnico sulla consistenza del progetto e sulla sua sostenibilità per andare insieme almeno un altro anno. Soprattutto viste le tante sirene che suonano per lui.

In tal senso, in vista dell’estate Giovanni Manna si sta già attivando per provare ad accontentare il proprio allenatore ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente da Roberto De Zerbi. Il suo Olympique Marsiglia sta alternando grandi cose a dei periodi no ed ora il Napoli può pescare lì per un rinforzo di primo livello che può piacere eccome ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, dal momento che si tratta di una trattativa che può cambiare il livello della squadra.

Il Napoli guarda in casa Marsiglia: scelto il rinforzo in attacco

Il Napoli ha come priorità, come è noto, quello di alzare il livello del proprio attacco, inserendo un calciatore che sappia portare gol ed assist ad un reparto che finalizza poco. Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, Mason Greenwood continua ad essere presente sul taccuino di Giovanni Manna per il futuro del Napoli. Si tratta di un profilo per il quale gli azzurri si sono già mossi con insistenza in estate, ma alla fine l’ha spuntata l’Olympique Marsiglia.

Ambidestro, si tratta di un calciatore che si adatta bene ad ogni posizione del reparto avanzato, da quella di ala destra a quella sul versante opposto, senza ovviamente dimenticare quella di finto centravanti. Ha il gol nel sangue e questo lo ha dimostrato anche in questa stagione. Al primo anno in Ligue 1, con la maglia dell’OM, ha totalizzato 16 gol in 29 partite tra campionato e coppa di Francia. Uno score davvero impressionante per un giocatore come Greenwood che prevalentemente stazione sull’esterno.

In tal senso, oltre al Napoli per Greenwood bisogna fare i conti con l’interessamento anche del Milan, che ha messo gli occhi anche sullo stesso De Zerbi. Di recente, però, il rapporti tra loro due vive un momento complicato e gli azzurri possono approfittarne per bruciare la concorrenza.