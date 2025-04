Napoli, addio Anguissa: Conte ha scelto il sostituto

Il Napoli ha subito messo nel mirino il sostituto di Anguissa: la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici con l’addio del centrocampista azzurro

Tutto può cambiare in estate in casa Napoli con una nuova rivoluzione. Conte ha già optato per diversi acquisti: il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo ingaggiando i migliori calciatori in circolazione. Una nuova mossa a sorpresa per accontentare l’allenatore azzurro che è nel mirino delle big italiane in vista della prossima stagione. Spunta la decisione suggestiva in caso di addio di Anguissa: ecco di chi si tratta.

Antonio Conte dovrà prendere una nuova decisione in ottica futura. Spunta la nuova mossa a sorpresa per sostituire al meglio Frank Anguissa: il futuro del centrocampista azzurro è sempre in bilico. Ecco la nuova idea a centrocampo per sognare in grande vista l’imminente qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, arriva la decisione sul sostituto di Anguissa: la scelta di Conte

Saranno mesi intensi per conoscere così le prossime mosse di calciomercato in casa azzurra. Anguissa è pronto a volare altrove dicendo addio al nuovo progetto del Napoli: ecco subito il sostituto.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ferguson sarebbe il terzo scozzese a centrocampo per Antonio Conte in caso di addio di Anguissa. Il centrocampista azzurro è pronto a cambiare aria: al termine della stagione arriverà la sua decisione definitiva. L’allenatore del Napoli ha già dato l’ok per il trasferimento a titolo definitivo dove troverebbe così i propri connazionali: dopo l’exploit al Bologna, è pronto per il definitivo salto di qualità.

Personalità abbinata al talento fuori dal comune per lo scozzese che non vede l’ora di vestire la maglia azzurra. McTominay e Gilmour potrebbero fare da intermediari per la nuova operazione di calciomercato. In questa stagione Ferguson ha trovato la via del gol soltanto in un’occasione, ma è un punto centrale della formazione guidata da Vincenzo Italiano. Il ds Manna è pronto ad investimenti importanti per almeno otto colpi in entrata per puntellare la rosa del Napoli.

Già in passato è stato accostato al Napoli, ma ora potrebbe concretizzarsi il trasferimento in ottica futura. A centrocampo lo scozzese si troverebbe a casa con Gilmour e McTominay: gli azzurri vorrebbero subito ambire a nuovi grandi risultati dopo una stagione incredibile.