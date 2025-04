Napoli: non solo Paixao, chiuso un altro colpo

I partenopei sono molto attivi sul calciomercato. Il brasiliano del Feyenoord è molto vicino, ma un’altra operazione è vicina ad essere definita

Il Napoli sta lavorando con attenzione sul calciomercato. Nonostante le voci su Manna e Conte si fanno sempre più insistenti, il direttore sportivo è da tempo attivo per andare ad individuare i colpi giusti da regalare al proprio tecnico. Come spiegato in più di una occasione, l’allenatore leccese ha chiesto delle garanzie per poter continuare la sua avventura su questa panchina e quindi toccherà ad ADL e i dirigenti accontentarlo.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, il Napoli è sempre più vicino a chiudere per Paixao. Accordo di massima trovato con il Feyenoord ed ora si attendono i prossimi mesi per andare a definire l’operazione. Ma non è assolutamente l’unico colpo che i partenopei si apprestano a realizzare nel giro di poche settimane. Secondo il quotidiano, c’è un’altra trattativa ben impostata e presto si potrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: Manna scatenato, tre colpi vicini

Un Napoli sicuramente molto attivo sul calciomercato. Marianucci è praticamente un nuovo giocatore dei partenopei, ma non è assolutamente finita qui. Abbiamo parlato prima di Paixao. Il brasiliano doveva già arrivare a gennaio. Poi per alcune questioni non c’è stata la fumata bianca e questa, a meno di clamorose sorprese dell’ultima ora, dovrebbe arrivare direttamente in estate.

Il terzo colpo che il Napoli potrebbe chiudere in davvero poco tempo è quello di Bonny. Stando alle ultime indiscrezioni, nei discorsi con Pastorello per il rinnovo di Meret è stato approfondita anche la questione dell’attaccante. Il centravanti piace da tempo a De Laurentiis e si parla della possibilità di una operazione nel prossimo calciomercato. Il Parma potrebbe aprire alla cessione di Bonny e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Il Napoli segue Bonny ormai da tempo è stato individuato come il giusto nome per andare a rinforzare l’attacco. Il Parma è consapevole che il prossimo calciomercato dovrà fare a meno del proprio attaccante e vedremo se sarà possibile arrivare all’accordo con i partenopei oppure no. Di certo Bonny spera nell’accordo per fare il salto di qualità che tanto si aspetta. L’accordo di massima con Pastorello c’è e per questo motivo non è da escludere che possa essere lui il terzo colpo dei partenopei.