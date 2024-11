Napoli, non solo Bonny: nuovo affare con il Parma

Il Parma sta mettendo in vetrina tanti talenti che potrebbe fare proprio al caso del Napoli. Spunta l’intreccio decisivo per Antonio Conte

Un nuovo colpo in vista della prossima stagione per il Napoli. Il ds Manna continua a monitorare rinforzi di livello per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta il nuovo intreccio con il Parma, non c’è soltanto Bonny nel mirino dei partenopei.

Saranno settimane intense in casa Napoli per programmare così la prossima campagna acquisti. La dirigenza partenopea vorrebbe accontentare Antonio Conte per continuare a lottare con le altre big della Serie A. Lo Scudetto resta un sogno nel cassetto dopo un inizio incredibile da parte di Lukaku e compagni: spunta un nuovo intreccio con il Parma per chiudere subito l’affare a sorpresa, ecco la verità.

Napoli, colpo per il 2025: ecco il nuovo affare con il Parma, lo manda Pecchia

Il presidente De Laurentiis ha chiuso il bilancio in positivo, ma ora ha intenzione di spendere anche a gennaio per nuovi innesti di qualità. L’obiettivo è quello di continuare la stagione su questi ritmi allungando così la rosa a disposizione di Conte: ecco il nuovo affare per il 2025.

Come svelato in anteprima da AreaNapoli.it, il Napoli continua a monitorare attentamente i talenti in casa Parma. Nelle ultime ore il club partenopea ha messo gli occhi sul difensore gialloblu, Enrico Del Prato, che è diventato anche portiere al Maradona dopo l’espulsione di Suzuki. Il classe 1999 arriva dalla gavetta dopo la trafila nel settore giovanile dell’Atalanta, ma non ha mai giocato in Prima squadra con i bergamaschi.

Un nuovo affare in vista della prossima stagione per puntellare così la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna è attento su ogni profilo interessante in Serie A: Fabio Pecchia gli sta dando sempre più spazio.

Bonny è l’altro profilo interessante che viene costantamente monitorato dalla dirigenza partenopea. Il suo agente Pastorello non ha voluto parlare del suo futuro, ma l’attaccante francese è pronto a cambiare aria al termine di questa stagione. Il suo obiettivo resta la salvezza con la squadra emiliano prima di spiccare il volo altrove. Stesso discorso per Del Prato che è stato chiamato in causa con continuità nelle ultime sfide stagionali in casa Parma: ecco l’intreccio decisivo con il Napoli. Pecchia si affiderà a loro per raggiungere la salvezza, poi potranno anche fare le valigie per approdare su nuovi lidi.