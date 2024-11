Napoli, colpo in difesa: intreccio con Palladino

Il Napoli vorrebbe rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. Raffaele Palladino entra nella corsa per il centrale: cosa succede ora?

La dirigenza partenopea vorrebbe così rinforzare la rosa del Napoli per continuare così a collezionare risultati importanti. L’obiettivo è quello di ritornare subito protagonisti in Serie A con la qualificazione alla prossima Champions League: spunta l’intreccio con la Fiorentina per un obiettivo di mercato.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è sempre molto attivo per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Nuovi innesti a gennaio per continuare il percorso di crescita della squadra azzurra: spunta un nuovo intreccio con la Fiorentina per un obiettivo di calciomercato. Gennaio è ormai alle porte e servono subito rinforzi funzionali all’idea di calcio dell’allenatore azzurro: ecco la verità in vista della sessione invernale di calciomercato.

Napoli, nuovo affare per Conte: c’è la Fiorentina

Saranno settimane decisive per programmare la prossima campagna acquisti: spunta anche il forte interessamento del club viola. Scopriamo il prossimo affare in casa Napoli: cosa succede ora?

Come svelato dal portale Tuttomercato, Fiorentina e Napoli stanno valutando per il prestito di Jakub Kiwior, ma è sempre più difficile che possa lasciare l’Arsenal a gennaio. Anche Raffaele Palladino vorrebbe un profilo di livello internazionale per rinforzare la retroguardia a sua disposizione: il presidente De Laurentiis lo segue ormai tanto tempo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Conte.

Una svolta decisiva a gennaio per regalare così nuovi colpi a Conte: occhio anche alle cessioni eccellenti a gennaio con Raspadori che è voglioso di una nuova sfida nella propria carriera. Il Napoli continua a monitorare tanti obiettivi in difesa prima di sferrare l’assalto vincente.

La Fiorentina vorrebbe così continuare a sorprendere grazie al lavoro di Raffaele Palladino. L’allenatore napoletano ha trovato la giusta quadratura del cerchio: i viola vogliono puntare in alto dopo le stagioni con Vincenzo Italiano. Kiwior conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit allo Spezia: subito dopo è arrivato il trasferimento all’Arsenal, ma il suo ambientamento è stato costellato di alti e bassi. Nei mesi scorsi è stato accostato alle big del campionato italiano, tra cui il Napoli: anche la Juventus ci aveva pensato per sostituire l’infortunio Bremer.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, difficilmente il difensore polacco possa lasciare così facilmente i Gunners. Arteta lo vorrebbe fino al termine della stagione.