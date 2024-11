Napoli, sorpresa per il bomber: colpo dalla Premier, beffato Giuntoli

In sede di calciomercato il Napoli non smette di lavorare ed ora a sorpresa ha messo nel mirino un nuovo bomber da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il colpo in questione individuato da Giovanni Manna arriva dalla Premier League e gli azzurri provano a beffare la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Giovanni Manna continua a guardarsi attorno in tutta Europa per trovare i giusti rinforzi da mettere nelle mani di Antonio Conte, che non si accontenta della squadra così com’è. In tal senso, sono tanti i profili che gli azzurri stanno seguendo, in varie zone del campo. Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione per i partenopei e coinvolgerà ogni reparto.

Se la priorità in senso assoluto è quella rappresentata dal difensore centrale, almeno per quanto riguarda la sessione di gennaio, anche in avanti qualcosa cambierà. In tal senso, Romelu Lukaku non è più giovanissimo e Simeone e Raspadori non convincono e potrebbero salutare. A sorpresa adesso il Napoli mette nel mirino un nuovo bomber dalla Premier League.

Gli azzurri guardano ancora in Premier: ecco il nuovo bomber

Gli azzurri stanno guardando con molta attenzione in Premier League, campionato dal quale sono già arrivati calciatori centrali nel progetto di Conte. Come Scott McTominay dal Manchester United, Romelu Lukaku dal Chelsea e Billy Gilmour dal Brighton. Ed ora si torna a guardare proprio nell’ex compagine di Roberto De Zerbi per il bomber.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, il Napoli sta seguendo con interesse il bomber del Brigton e della Nazionale irlandese che sta facendo molto bene Evan Ferguson. Si tratta di un calciatore di altissimo profilo. Si tratta di un calciatore di estremo interesse e che ha le caratteristiche per fare benissimo con Antonio Conte.

Napoli, scelto il bomber del Brighton: beffa per la Juventus

Classe 2004, a 20 anni sta già facendo molto bene in Premier League. Pur non essendo un titolare, ha già fatto vedere le sue doti e per questo il Napoli vuole prenderlo prima che possa consacrarsi in maniera definitiva.

Attenzione, però, dal momento che il talento del Brighton piace anche alla Juventus, dando vita ad un interessante scontro di mercato tra Napoli e Juventus, con Manna e Giuntoli a guidare le truppe, come si suol dire. Gennaio potrebbe essere una interessante opportunità. Con Evan Ferguson conteso.