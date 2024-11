Napoli, Conte spiazza tutti: Raspadori titolare, scelta fatta

Antonio Conte è pronto a lanciare dal primo minuto uno dei pochi corpi apparentemente estranei al suo progetto di natura tecnica in questo Napoli. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, che fin qui ha trovato pochissimo spazio. Il tecnico ha deciso di dargli fiducia con una scelta a dir poco forte a riguardo.

In casa Napoli sembra che tutto stia andando per il verso giusto. Antonio Conte, infatti, è riuscito a risolvere, apparentemente e per il momento, tutti i problemi che attanagliavano questa squadra nella passata annata. Il primato in classifica, in tal senso, lo testimonia, con la squadra che ha superato alla grande anche il ciclo di ferro affrontato.

In tal senso, però, c’è una sola nota stanata fino a questo momento. Non ha convinto, infatti, fino a questo momento il solo Giacomo Raspadori, che ha giocato con il contagocce non dando mai le adeguate risposte. In tal senso, però, l’ex talento del Sassuolo potrebbe trovare spazio a sorpresa dal primo minuto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’ex Sassuolo torna titolare: colpo di scena

L’equivoco attorno a lui è sempre stato di ordine tattico più che tecnico. Da prima punta, infatti, non rende come si deve, così come fa enormemente fatica nel momento in cui agisce da ala. La sua posizione ideale è quella di seconda punta, ma nel Napoli in quel ruolo c’è Scott McTominay, che garantisce una enorme copertura in fase di contenimento.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, però, a quanto pare Conte ha deciso, a quanto pare, di dare fiducia a Giacomo Raspadori nella partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio. L’appuntamento è per il 5 dicembre e per lui rappresenta una grande chance da non gettare alle ortiche.

Napoli, Raspadori titolare: Conte ha deciso a riguardo

Conte pare orientato verso questa scelta anche perché vuole dare la possibilità ai suoi di rifiatare. Probabile, dunque, che venga impiegato da trequartista centrale al posto di McTominay ed alle spalle, verosimilmente, di Giovanni Simeone.

Ed ovviamente dovrà dare il massimo, sicuramente in fase di spinta ma anche in contenimento, per dimostrare ad Antonio Conte che c’è spazio anche per Raspadori in questo Napoli che si sta costruendo. Al campo, ovviamente, l’ultimo giudizio.