Napoli, colpo dalla Juventus: il regalo per Conte

Un nuovo affare tra Napoli e Juventus: colpo a gennaio per Conte, spunta la proposta da 30 milioni di euro. Finalmente tutta la verità del presidente De Laurentiis

La dirigenza partenopea ha intenzione di mettere a segno diversi colpi a gennaio: spunta il nuovo intreccio con la Juventus per beffare il ds Giuntoli. Il Napoli ha messo nel mirino il giocatore bianconero: ecco l’ultim’ora a sorpresa in casa azzurra.

Il ds Manna continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il Napoli è pronto a preparare l’assalto decisivo: spunta l’intreccio con le big d’Europa. Saranno settimane intense sul fronte calciomercato anche in casa azzurra: un momento decisivo per chiudere subito il trasferimento nella sessione invernale. Il presidente De Laurentiis vorrebbe così accontentare l’allenatore azzurro che ha saputo subito lavorare sulla mentalità dello spogliatoio dopo il decimo posto della passata stagione.

Napoli, affare a gennaio: ADL beffa Giuntoli

Il presidente De Laurentiis è pronto a regalare un nuovo colpo a gennaio a Conte: spunta l’affare con il ds Giuntoli, servono 30 milioni di euro in vista della sessione invernale di calciomercato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato su X, Marco Conterio, Nicolò Fagioli è pronto a salutare la Juventus a titolo definitivo a gennaio con una valutazione intorno ai 30 milioni. In Serie A è già pronto il Napoli a rinforzare il centrocampo di Antonio Conte con il centrocampista della Nazionale italiana: all’estero ci sono Marsiglia e PSG, mentre c’è la fila anche in Premier League.

Il classe 2001 della Juventus ha vissuto mesi infernali a causa del suo problema con la ludopatia: è stato squalificato per tanto tempo prima di tornare protagonista con la maglia della Juventus e della Nazionale italiana. Fagioli ha sofferto tanto a livello personale, ma ora vuole tornare a sognare ad occhi aperti.

Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo affare dalla Juventus: i contatti ci sono stati nelle ultime ore con la verità annunciata da Marco Conterio. La dirigenza partenopea è pronta ad imbastire nuove trattative di calciomercato in ottica futura: ecco il colpo a gennaio per rinforzare la zona mediana di Antonio Conte. Fagioli potrebbe così fare subito le valigie per svoltare definitivamente in carriera: l’addio è sempre più vicino, ora il ds Manna può chiudere l’affare a gennaio visto che lo conosce bene.