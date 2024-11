Serie A, penalizzate Inter e Milan: cosa rischiano

Inter e Milan continuano a risalire in classifica vivendo notti speciali in Champions: spunta la penalizzazione in arrivo, ecco in quale caso può arrivare

Non finiscono i problemi in Serie A: ancora una volta Inter e Milan dovranno difendersi dalle pericolose accuse arrivate pochi giorni fa. Un nuovo fascicolo è stato aperto dal Procuratore Federale Chinè che cercherà di ricostruire tutte le vicende: scopriamo nel dettaglio quello che sta succedendo nel campionato italiano.

L’Inter è tornata ad entusiasmare tutti con vittorie schiaccianti e convincenti anche in Champions League. Simone Inzaghi può fare la differenza con le sue scelte, mentre Fonseca continua a lavorare duramente a Milanello per infondere il suo credo tattico ai suoi calciatori. C’è uno spiraglio per vedere nuovamente i rossoneri tra le prime della classe, ma serve la svolta immediata altrimenti il divario si fa sempre più largo.

Inter e Milan, possibile penalizzazione in arrivo: ecco la verità

Spunta la nuova possibile penalizzazione per Inter e Milan: scopriamo cosa rischiano i due top club milanesi. Conosciamo ogni singolo dettaglio per far luce sulla nuova vicenda che ha scombussolato ancora una volta il campionato italiano.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, poche ore fa la Procura sportiva ha aperto una nuova indagini per capire meglio lo stretto contatto tra l’Inter e il Milan e le rispettive curve: ora si indaga sul possibile rapporto con la criminalità organizzata. Dopo le indagini della Procura di Milano, ecco che spunta il Procuratore Generale Giuseppe Chinè per capire cos’è successo realmente che ha dovuto aspettare i tempi opportuni prima di agire.

Le norme da monitorare attentamente sono quelle dell’ art.4 e l’art.6 del Codice di Giustizia Sportiva che riguardano da vicino la “lealtà, probità e correttezza dei tesserati“, mentre l’articolo 6 afferisce di ‘responsabilità diretta di chi rappresenta le società ai massimi livelli’. La penalizzazione potrebbe arrivare soltanto in quest’ultima circostanza, ma per l’Inter appare molto lontana.

Da monitorare anche la situazione intorno al giocatore turco dell’Inter, Hakan Calhanoglu, visti i contatti avuti negli ultimi tempi con alcuni personaggi del tifo organizzato nerazzurro.