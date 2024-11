Napoli, colpo in difesa: intreccio con il PSG

Il Napoli è alla ricerca di validi difensori per rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte: c’è anche il PSG pronto a sferrare l’assalto vincente

La dirigenza partenopea vuole continuare a regalare nuovi innesti di spessore all’allenatore azzurro. Un momento decisivo per puntare in alto: spunta anche l’intreccio con il PSG che potrebbe dare subito via Milan Skriniar che non fa più parte del progetto di Luis Enrique.

Saranno settimane intense anche sul fronte calciomercato per arrivare alla migliore decisione possibile. Un nuovo colpo in difesa per puntare in alto: spunta l’intreccio a sorpresa con il top club francese che non sta attraversando un ottimo momento in Champions League. Luis Enrique ha escluso anche per scelta tecnica il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, pronto a salutare a sua volta il Paris Saint Germain. Ecco la verità sul nuovo colpo in difesa che vede coinvolto in prima persona anche il presidente De Laurentiis.

Napoli, affare immediato: la svolta in ottica futura

Una mossa a sorpresa per chiudere il nuovo colpo in difesa. Gennaio è ormai alle porte per mettere a segno affari sensazionali già a partire dalla sessione invernale di calciomercato: ormai ci siamo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato su X, Marco Conterio, il PSG ha messo nel mirino il difensore svedese dell’Atalanta Isak Hien. Il centrale di Gasperini ha collezionato prestazioni importanti con i nerazzurri diventando uno dei migliori in circolazione in Serie A e non solo. Ora le big d’Europa vogliono anticipare Napoli e Juventus che sono alla ricerca di validi centrali difensivi per l’immediato presente.

Hien ha sorpreso tutti con le sue marcature ad uomo asfissianti: lo sa bene anche Romelu Lukaku che è stato bloccato dallo svedese durante il match del Maradona. Un exploit assoluto grazie alle ottime indicazioni di Gasperini che gli ha insegnato a difendere mettendosi lateralmente e non dietro all’attaccante. Ora le big d’Europa vorrebbero subito il classe 1999 che continua a lavorare duramente con l’Atalanta.

Il PSG continua a monitorare attentamente le sue prestazioni in Serie A e in Champions League: l’Atalanta non intende fermarsi proprio sul più bello. L’ambizione della squadra di Gasperini è quella di provarci per lo Scudetto: difficilmente Hien partirà a gennaio, ma nella prossima estate tutto può succedere. Il Napoli è avvisato con De Laurentiis pronto a virare su altri obiettivi di calciomercato per rinforzare la difesa partenopea.