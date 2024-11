Napoli, allarme Raspadori: colpo da 30 milioni a gennaio

Colpo da 30 milioni per accontentare lo stesso Raspadori: ecco l’accordo immediato a gennaio, spunta il retroscena di pochi minuti fa

Raspadori non è più utilizzato come un tempo da Antonio Conte: l’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana ha mostrato tutta la sua insofferenza. Nonostante il momento negativo a livello personale, viene continuamente chiamato in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti che l’ha sempre valorizzato in varie posizioni in attacco. Spunta l’intreccio decisivo in Serie A per l’affare da 30 milioni di euro.

Tutto può cambiare rapidamente nel mondo del calcio. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: l’intreccio decisivo a gennaio per svoltare definitivamente. Il ds Manna è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco tutta la verità sul futuro di Giacomo Raspadori che ha espresso tutto il suo malumore nelle ultime ore. Rudi Garcia l’aveva provato anche come mezzala offensiva per trovargli la giusta collocazione all’interno dell’undici di partenza in casa Napoli, ma l’esperimento è riuscito a metà. Ora arriverà l’addio a titolo definitivo per svoltare definitivamente in carriera.

Napoli, Raspadori ai saluti: il retroscena a gennaio

Saranno così settimane intense per continuare ad essere protagonisti sul fronte calciomercato tra entrate ed uscite eccellenti. Il Napoli ha preso la propria decisione in vista della sessione invernale di calciomercato: ecco quello che potrebbe succedere.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il futuro di Giacomo Raspadori è sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante azzurro ha rivelato la sua voglia di giocare con maggiore continuità durante l’intervista rilasciata al sito della Federazione italiana. Sulle sue tracce c’è sempre il forte interessamento dell’Atalanta, ma anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi continua a premere per averlo subito a gennaio.

Proprio l’allenatore bresciano l’ha fatto esordire al Sassuolo: De Zerbi potrebbe così pensare all’attaccante della Nazionale italiana per rinforzare il suo reparto offensivo. La valutazione del presidente De Laurentiis si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro dopo averlo acquistato dal Sassuolo nell’estate del 2022 per 35 milioni di euro tra base fissa e bonus.

De Zerbi ci proverà fino alla fine per averlo di nuovo con sè, ma Gasperini è pronto a calare l’assalto vincente per rinforzare ulteriormente un reparto offensivo già ricco di talento. Raspadori cercherà di prendere una decisione in tempi brevi per pensare nuovamente alla sua felicità personale.