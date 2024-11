Calciomercato, Ramos torna in campo: accordo con il top club

Sergio Ramos è stato accostato anche al Napoli nelle ultime settimane, ma spunta la sua nuova squadra: l’accordo è vicino con il club più ricco del mondo

Saranno ore intense per quanto riguarda il futuro di Sergio Ramos. L’esperto difensore spagnolo potrebbe tornare ad indossare gli scarpini: sui social spopolano i suoi filmati mentre è intento ad allenarsi anche di notte. Può vantare un’esperienza fuori dal comune, ma è disciplinato anche per curare il suo corpo. Spunta il nuovo affare immediato: può firmare subito con il top club.

Dopo aver lasciato il Siviglia in estate, Sergio Ramos è ancora svincolato. Il difensore spagnolo è stato accostato anche ai top club italiani, come Juventus e Napoli, che hanno intenzione di rinforzare le rispettive difese. Ora spunta l’accordo con il club più ricco al mondo: il difensore spagnolo non vede l’ora di tornare in campo mettendo la sua esperienza a disposizione dei futuri compagni di squadra.

Calciomercato, Sergio Ramos firma subito: il retroscena

Tanti addetti ai lavori avevano auspicato il suo approdo nel campionato italiano, ma alla fine lo stesso Ramos ha preso già una decisione per il futuro. Spunta il retroscena svelato pochi minuti per firmare subito il suo ricco contratto.

Il 38enne difensore spagnolo è stato anche nei radar del Real Madrid per un ritorno da favola dopo l’infortunio di Militao. Pochi minuti fa il portale TEAMtalk ha sganciato la nuova bomba di mercato circa il futuro dell’ex Siviglia e PSG: il Newcastle United è pronto ad offrirgli un contratto di 18 mesi. Ramos non vede l’ora di giocare in Premier League: una nuova avventura prima del suo definitivo ritiro.

Ora tutto può cambiare in vista dei prossimi giorni con l’accordo immediato con il top club inglese. Ramos continua ad allenarsi duramente: aspettava soltanto l’occasione per tornare ad indossare gli scarpini. Ecco l’intreccio decisivo per allungare la sua carriera che è stata ricca di successi con i migliori club europei. Anche la Juventus aveva provato a pensare al difensore spagnolo: un nuovo affare per puntare in alto.

Il Newcastle è pronto a rinforzarsi immediatamente con un innesto di caratura internazionale: Ramos tornerà ad indosserà gli scarpini prima di appenderli definitivamente al chiodo. Ecco il nuovo affare suggestivo per il difensore spagnolo che non ha proprio intenzione di smettere di giocare.