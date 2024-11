Napoli, doppio colpo: maxi operazione con lo United

Un doppio colpo immediato per il Napoli che continua a sognare in grande. Ecco il maxi affare con il Manchester United: che acquisti

Il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare nuovi colpi da urlo a Conte dopo la prima rivoluzione in estate. Pronta subito la maxi operazione di calciomercato con il doppio colpo dal Manchester United: conosciamo ogni singolo dettaglio per far gioire i tifosi azzurri.

Il ds Manna è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: pochi minuti fa è arrivata la bomba di calciomercato per un doppio colpo dal Manchester United. Una mossa strategica per continuare a puntare in alto in Serie A: senza Coppe l’obiettivo degli azzurri è quello di tornare il prima possibile in Champions League, ma l’inizio stagionale è stato da urlo con il primo posto momentaneo in classifica. Spunta la maxi operazione con i Red Devils per un doppio colpo da sogno: potrebbero arrivare due addii.

Napoli, asse bollente con lo United: maxi affare

Le vie del calciomercato sono infinite per mettere a segno colpi sensazionali in casa Napoli. De Laurentiis è molto attivo in tal senso lavorando insieme al ds Manna e allo stesso Antonio Conte per definire la rosa del futuro.

Un nuovo intreccio decisivo tra Napoli e Manchester United. Il club di De Laurentiis è alla ricerca di nuovi innesti di caratura internazionale per puntellare ancora la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha svelato il forte interessamento dei Red Devils per Khvicha Kvaratskhelia, ma allo United continua a piacere Victor Osimhen. Pronta una maxi operazione con il Napoli con gli inserimenti di Zirkzee e Rahford: “La fonte è molto affidabile“.

Il Napoli continua a sondare così profili di livello internazionale per regalare nuovi colpi all’allenatore azzurro. A gennaio arriveranno rinforzi funzionali alla sua idea di calcio per restare così in vetta ancora per tanti mesi.

Osimhen è pronto a cambiare squadra: l’ultima decisione spetterà al presidente De Laurentiis dopo il prestito al Galatasaray. Situazione diversa per Kvara che non è apparso in forma nelle ultime uscite stagionali: il rinnovo contrattuale tarda ad arrivare. In poco tempo tutto può cambiare in casa Napoli per un doppio colpo in attacco in arrivo dal Manchester United. Una rivoluzione inaspettata per ambire a grandi palcoscenici in Champions League.