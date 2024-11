Serie A, svolta per la cessione del club: l’annuncio del presidente

In Serie A, in maniera del tutto inattesa, arriva la svolta per la cessione di un altro club. Se ne era vagamente parlato nei giorni scorsi ed ora esce allo scoperto il presidente, spiegando ed annunciando in maniera chiara ed inequivocabile come stanno realmente le cose e che cosa c’è da sapere.

Nel mondo del calcio, come è noto, le sorprese sono sempre all’ordine del giorno. Allo stato attuale delle cose, infatti, dopo che per anni ci siamo abituati ai presidenti tifosi che facevano di tutto per il proprio club, è tutto diverso. Il calcio, infatti, è diventato ormai praticamente un business, ed i patron investono con l’obiettivo di poter aumentare i propri difetti.

Basti pensare, in tal senso, a quanti pochi presidenti italiani sono rimasti in circolazione. Sono sempre di più gli investitori stranieri che decidono di puntare sulla nostra Serie A. In particolar modo i fondi di investimento americani stanno mettendo gli occhi in maniera sempre più massiccia sul movimento calcistico italiano. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Serie A, altro club verso la cessione: le ultime notizie

Sono diverse le realtà che potrebbero cambiare proprietà nel futuro prossimo, dal momento che le sorprese non mancano mai e che tante società del nostro calcio sono profondamente in difficoltà. In tal senso, arriva la svolta per un’altra società. Andiamo a vedere tutte le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In una intervista concessa durante la kermesse Sport Talk Industry Urbano Cairo, attuale presidente del Torino, ha in maniera inattesa aperto alla possibilità di cedere i granata. Ha detto, infatti, che i ventenni finiscono (è patron da 19 anni) e che se dovesse arrivare un investitore più ricco di lui è pronto a tirarsi fuori ed a cedere.

Annuncio del presidente: “Ecco come stanno realmente le cose”

Si tratta di una notizia che spiazza totalmente tutti, dal momento che solo poche settimane fa aveva seccamente smentito la possibilità di salutare il Torino. E chissà che dietro questo cambiamento di rotta non ci sia qualche interessamento concreto.

E’ recente, in tal senso, l’indiscrezione che voleva il club di proprietà di Urbano Cairo nel mirino di investitori arabi, mentre qualche giorno fa si è parlato della Red Bull, altro colosso dell’economia. Insomma, il futuro del Torino sta vivendo dei giorni delicatissimi.