Mercato Napoli, nome nuovo in attacco: guizzo di Manna in B

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed ora lavorano al colpo a sorpresa per rinforzare il reparto avanzato. In tal senso, il nuovo guizzo di Giovanni Manna può portare in dote il rinforzo in attacco da consegnare ancora una volta nelle mani di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Sono diversi i reparti nei quali gli azzurri dovranno operare degli innesti, soprattutto in virtù del fatto che ancora per qualche tempo ci saranno porte girevoli. La rivoluzione che sta operando Antonio Conte, in tal senso, ha pochi perni fissi, mentre per gli altri l’allenatore non si accontenta praticamente mai. Cerca sempre, in tal senso, di alzare l’asticella.

Si ha la netta sensazione, in tal senso, che il reparto che sarà maggiormente interessante dagli scossoni che ci sono all’orizzonte sarà proprio l’attacco. Ed il motivo è presto spiegato. Simeone e Raspadori non sono così certi di restare, al pari di Kvaratskhelia. Ed anche Ngonge potrebbe seriamente salutare per il poco spazio che sta trovando.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa in attacco: le ultime

In tal senso, il Napoli non può fare a meno di cercare in sede di mercato dei profili che combaciano con le esigenze societari. Si cercano, infatti, soprattutto giovani da far crescere e che possano sposarsi con le idee tattiche di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, talento di proprietà dell’Inter e che è attualmente in prestito allo Spezia. Sta facendo benissimo in Serie B e per lui si sarebbe mosso direttamente Aurelio De Laurentiis, mettendosi in contatto con il suo procuratore Mario Giuffredi.

Napoli, Manna pronto a pescare in Serie B: affare a sorpresa

Classe 2005, è uno dei profili più interessanti del calcio italiano ed in stagione con la maglia dello Spezia ha messo a segno ben 7 gol in 12 partite. Dimostrandosi un bomber letale in area di rigore.

Nativo di Castellammare di Stabia, vedrebbe sicuramente di buon occhio un passaggio al Napoli, con il club che a quanto pare ha anche fatto già i primi sondaggi per Francesco Pio Esposito. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.